08 ноября 2023

В России начали продавать уже активированные MacBook

© Служба новостей «URA.RU»
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Активированные MacBook родом из США — заявляют эксперты Фото:

В России начали продавать уже активированные MacBook, которые попадают в страну небольшими партиями. Об этом рассказал главный редактор журнала об электроники Ferra.ru Евгений Харитонов.

«Активированные MacBook у российских продавцов — это знак, что ноутбуки доставляют не из ОАЭ или Китая, а крайне мелкими партиями из США. Там для вывоза такой техники приходится подтверждать, что она приобретается для личного пользования», — приводит слова Евгения Харитонова газета «Известия».

Ноутбуки, купленные сразу после старта продаж, ввозятся на территорию России. Это позволяет ритейлу делать гравировку клавиатуры с русской раскладкой и продавать их в раз быстрее заказных на сайте Apple, добавил Харитонов.

Ранее Apple представила обновленную линейку компьютеров, которые теперь работают на чипах M3 Pro и M3 Pro Max, включая MacBook Pro и iMac. По словам представителей компании, благодаря обновлению выросла производительность техники.

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В России начали продавать уже активированные MacBook, которые попадают в страну небольшими партиями. Об этом рассказал главный редактор журнала об электроники Ferra.ru Евгений Харитонов. «Активированные MacBook у российских продавцов — это знак, что ноутбуки доставляют не из ОАЭ или Китая, а крайне мелкими партиями из США. Там для вывоза такой техники приходится подтверждать, что она приобретается для личного пользования», — приводит слова Евгения Харитонова газета «Известия». Ноутбуки, купленные сразу после старта продаж, ввозятся на территорию России. Это позволяет ритейлу делать гравировку клавиатуры с русской раскладкой и продавать их в раз быстрее заказных на сайте Apple, добавил Харитонов. Ранее Apple представила обновленную линейку компьютеров, которые теперь работают на чипах M3 Pro и M3 Pro Max, включая MacBook Pro и iMac. По словам представителей компании, благодаря обновлению выросла производительность техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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