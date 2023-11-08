В России начали продавать уже активированные MacBook

09 ноября 2023 в 04:26 Размер текста - 17 +

Активированные MacBook родом из США — заявляют эксперты Фото: Анна Майорова © URA.RU В России начали продавать уже активированные MacBook, которые попадают в страну небольшими партиями. Об этом рассказал главный редактор журнала об электроники Ferra.ru Евгений Харитонов. «Активированные MacBook у российских продавцов — это знак, что ноутбуки доставляют не из ОАЭ или Китая, а крайне мелкими партиями из США. Там для вывоза такой техники приходится подтверждать, что она приобретается для личного пользования», — приводит слова Евгения Харитонова газета «Известия». Ноутбуки, купленные сразу после старта продаж, ввозятся на территорию России. Это позволяет ритейлу делать гравировку клавиатуры с русской раскладкой и продавать их в раз быстрее заказных на сайте Apple, добавил Харитонов. Ранее Apple представила обновленную линейку компьютеров, которые теперь работают на чипах M3 Pro и M3 Pro Max, включая MacBook Pro и iMac. По словам представителей компании, благодаря обновлению выросла производительность техники.

В России начали продавать уже активированные MacBook, которые попадают в страну небольшими партиями. Об этом рассказал главный редактор журнала об электроники Ferra.ru Евгений Харитонов. «Активированные MacBook у российских продавцов — это знак, что ноутбуки доставляют не из ОАЭ или Китая, а крайне мелкими партиями из США. Там для вывоза такой техники приходится подтверждать, что она приобретается для личного пользования», — приводит слова Евгения Харитонова газета «Известия». Ноутбуки, купленные сразу после старта продаж, ввозятся на территорию России. Это позволяет ритейлу делать гравировку клавиатуры с русской раскладкой и продавать их в раз быстрее заказных на сайте Apple, добавил Харитонов. Ранее Apple представила обновленную линейку компьютеров, которые теперь работают на чипах M3 Pro и M3 Pro Max, включая MacBook Pro и iMac. По словам представителей компании, благодаря обновлению выросла производительность техники.