Apple представила MacBook Pro и iMac с новыми чипами. Фото

31 октября 2023 в 09:05 Размер текста - 17 +

Apple сообщила, что минимальная цена нового MacBook начинается с 1599 долларов Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU Apple представила обновленную линейку компьютеров, которые теперь работают на чипах M3 Pro и M3 Pro Max, включая MacBook Pro и iMac. Об этом сообщается на официальном сайте компании. По словам представителей Apple, благодаря обновлению выросла производительность техники. «Представляем новые MacBook Pro 14 и 16 дюймов и новый iMac. Теперь он оснащен чипами семейства M3», — говорится в сообщении Apple. Отмечается, что чипы стали мощнее, эффективнее и продуктивнее, чем линейка М2. В компании обещают, что работа нового MacBook Pro с чипом M3 будет на 40% лучше по сравнению с M2 и на 60%, если сравнивать с чипом M1. В Apple отметили, что ноутбук держит заряд до 22 часов. Минимальная стоимость модели MacBook Pro с 14-дюймовыми экранами начинается от 1599 долларов, ноутбуков с 16-дюймовыми экранами и более продвинутыми чипами — от 2499 долларов. Компания впервые обновила настольные компьютеры iMac с 2021 года. В новую модель с 24-дюймовым дисплеем также встроены чипы M3, которые способны увеличить производительность техники в два раза. Минимальная стоимость компьютера начинается с 1299 долларов. Ранее сообщалось, что Apple представила линейку iPhone 15 вместе с другими крупными обновлениями, передает «Ридус». Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что в РФ не будет подделок нового iPhone 15. Российский магазин техники Apple 14 сентября сменил название с restore на re:Store, передают «Дни.ру». Apple выпустила компьютеры в семи цветах Скрин с официального сайта Apple https://www.apple.com/imac/ Новые чипы М3 для компьютеров Apple Скрин с официального сайта Apple https://www.apple.com/imac/ Обновленные ноутбуки MacBook Скрин с официального сайта Apple https://www.apple.com/imac/ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Apple представила обновленную линейку компьютеров, которые теперь работают на чипах M3 Pro и M3 Pro Max, включая MacBook Pro и iMac. Об этом сообщается на официальном сайте компании. По словам представителей Apple, благодаря обновлению выросла производительность техники. «Представляем новые MacBook Pro 14 и 16 дюймов и новый iMac. Теперь он оснащен чипами семейства M3», — говорится в сообщении Apple. Отмечается, что чипы стали мощнее, эффективнее и продуктивнее, чем линейка М2. В компании обещают, что работа нового MacBook Pro с чипом M3 будет на 40% лучше по сравнению с M2 и на 60%, если сравнивать с чипом M1. В Apple отметили, что ноутбук держит заряд до 22 часов. Минимальная стоимость модели MacBook Pro с 14-дюймовыми экранами начинается от 1599 долларов, ноутбуков с 16-дюймовыми экранами и более продвинутыми чипами — от 2499 долларов. Компания впервые обновила настольные компьютеры iMac с 2021 года. В новую модель с 24-дюймовым дисплеем также встроены чипы M3, которые способны увеличить производительность техники в два раза. Минимальная стоимость компьютера начинается с 1299 долларов. Ранее сообщалось, что Apple представила линейку iPhone 15 вместе с другими крупными обновлениями, передает «Ридус». Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что в РФ не будет подделок нового iPhone 15. Российский магазин техники Apple 14 сентября сменил название с restore на re:Store, передают «Дни.ру».