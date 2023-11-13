TWP: ХАМАС планировал второй этап атак на Израиль

Палестинское движение ХАМАС готовилось к новым нападениям на Израиль, надеясь запустить широкомасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Об этом рассказали источники в разведсообществах четырех западных и ближневосточных стран.
«ХАМАС готовилось ко второй волне нападений на Израиль», — передает слова источников газета The Washington Post. Там добавили, что такие планы строились с намерением начать широкомасштабный конфликт на Ближнем Востоке.
Предполагалось, что нападение на Израиль повлечет за собой расширение конфликта и вызовет сильный ответ. Члены движения были снабжены продовольствием, боеприпасами и указаниями продвинуться глубже по территории Израиля, нанося удары по крупным городам, заключили источники.
Также известно, что ХАМАС планировал нападение на начальные школы и молодежный центр в израильском кибуце Кфар-Саба с целью убийства максимального количества людей и захвата заложников. Боевикам был отдан приказ атаковать израильские деревни и устремиться к местам, где собираются мирные граждане, включая детей.
Палестинское движение ХАМАС готовилось к новым нападениям на Израиль, надеясь запустить широкомасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Об этом рассказали источники в разведсообществах четырех западных и ближневосточных стран. «ХАМАС готовилось ко второй волне нападений на Израиль», — передает слова источников газета The Washington Post. Там добавили, что такие планы строились с намерением начать широкомасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Предполагалось, что нападение на Израиль повлечет за собой расширение конфликта и вызовет сильный ответ. Члены движения были снабжены продовольствием, боеприпасами и указаниями продвинуться глубже по территории Израиля, нанося удары по крупным городам, заключили источники. Также известно, что ХАМАС планировал нападение на начальные школы и молодежный центр в израильском кибуце Кфар-Саба с целью убийства максимального количества людей и захвата заложников. Боевикам был отдан приказ атаковать израильские деревни и устремиться к местам, где собираются мирные граждане, включая детей.