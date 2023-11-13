TWP: ХАМАС планировал второй этап атак на Израиль

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
ХАМАС делал ставку на запуск широкомасштабного конфликта, пишет The Washington Post Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Палестинское движение ХАМАС готовилось к новым нападениям на Израиль, надеясь запустить широкомасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Об этом рассказали источники в разведсообществах четырех западных и ближневосточных стран.

«ХАМАС готовилось ко второй волне нападений на Израиль», — передает слова источников газета The Washington Post. Там добавили, что такие планы строились с намерением начать широкомасштабный конфликт на Ближнем Востоке.

Предполагалось, что нападение на Израиль повлечет за собой расширение конфликта и вызовет сильный ответ. Члены движения были снабжены продовольствием, боеприпасами и указаниями продвинуться глубже по территории Израиля, нанося удары по крупным городам, заключили источники.

Также известно, что ХАМАС планировал нападение на начальные школы и молодежный центр в израильском кибуце Кфар-Саба с целью убийства максимального количества людей и захвата заложников. Боевикам был отдан приказ атаковать израильские деревни и устремиться к местам, где собираются мирные граждане, включая детей.

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Палестинское движение ХАМАС готовилось к новым нападениям на Израиль, надеясь запустить широкомасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Об этом рассказали источники в разведсообществах четырех западных и ближневосточных стран. «ХАМАС готовилось ко второй волне нападений на Израиль», — передает слова источников газета The Washington Post. Там добавили, что такие планы строились с намерением начать широкомасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Предполагалось, что нападение на Израиль повлечет за собой расширение конфликта и вызовет сильный ответ. Члены движения были снабжены продовольствием, боеприпасами и указаниями продвинуться глубже по территории Израиля, нанося удары по крупным городам, заключили источники. Также известно, что ХАМАС планировал нападение на начальные школы и молодежный центр в израильском кибуце Кфар-Саба с целью убийства максимального количества людей и захвата заложников. Боевикам был отдан приказ атаковать израильские деревни и устремиться к местам, где собираются мирные граждане, включая детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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