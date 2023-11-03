Советник премьера Италии подал в отставку после ее разговора с пранкерами из РФ

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Марафон "Новые знания", третий день. Москва, вован и лексус, ВиЛ
После разговора с Вованом и Лексусом премьер Италии подала в отставку Фото:

Советник премьер-министра Италии Джорджии Мелони подал в отставку после того, как узнал, что премьер общалась с российскими пранкерами Владимиром Красновым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Об этом сообщает Reuters.

«Дипломатический советник подал в отставку», — заявила Джорджия Мелони. Ее слова приводит Reuters. Отмечается, что советник взял ответственность на себя за инцидент с пранкерами.

Пранкеры разыграли Мелони 1 ноября. Она думала, что разговаривает с представителем африканской страны.

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Советник премьер-министра Италии Джорджии Мелони подал в отставку после того, как узнал, что премьер общалась с российскими пранкерами Владимиром Красновым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Об этом сообщает Reuters. «Дипломатический советник подал в отставку», — заявила Джорджия Мелони. Ее слова приводит Reuters. Отмечается, что советник взял ответственность на себя за инцидент с пранкерами. Пранкеры разыграли Мелони 1 ноября. Она думала, что разговаривает с представителем африканской страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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