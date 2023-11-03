Советник премьера Италии подал в отставку после ее разговора с пранкерами из РФ

03 ноября 2023 в 18:33 Размер текста - 17 +

После разговора с Вованом и Лексусом премьер Италии подала в отставку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Советник премьер-министра Италии Джорджии Мелони подал в отставку после того, как узнал, что премьер общалась с российскими пранкерами Владимиром Красновым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Об этом сообщает Reuters. «Дипломатический советник подал в отставку», — заявила Джорджия Мелони. Ее слова приводит Reuters. Отмечается, что советник взял ответственность на себя за инцидент с пранкерами. Пранкеры разыграли Мелони 1 ноября. Она думала, что разговаривает с представителем африканской страны.

Советник премьер-министра Италии Джорджии Мелони подал в отставку после того, как узнал, что премьер общалась с российскими пранкерами Владимиром Красновым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Об этом сообщает Reuters. «Дипломатический советник подал в отставку», — заявила Джорджия Мелони. Ее слова приводит Reuters. Отмечается, что советник взял ответственность на себя за инцидент с пранкерами. Пранкеры разыграли Мелони 1 ноября. Она думала, что разговаривает с представителем африканской страны.