Советник премьера Италии подал в отставку после ее разговора с пранкерами из РФ

После разговора с Вованом и Лексусом премьер Италии подала в отставку
Советник премьер-министра Италии Джорджии Мелони подал в отставку после того, как узнал, что премьер общалась с российскими пранкерами Владимиром Красновым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Об этом
«Дипломатический советник подал в отставку», — заявила Джорджия Мелони. Ее слова приводит Reuters. Отмечается, что советник взял ответственность на себя за инцидент с пранкерами.
Пранкеры разыграли Мелони 1 ноября. Она думала, что разговаривает с представителем африканской страны.
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