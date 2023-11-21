На президентских выборах скроют часть результатов онлайн-голосования

22 ноября 2023 в 04:31 Размер текста - 17 +

В России идет подготовка к онлайн-голосованию на выборах президента в 2024 году Фото: Илья Московец © URA.RU На президентских выборах в России, которые запланированы на март 2024 года, будет скрыта часть результатов онлайн-голосования. Об этом рассказал сопредседатель координационного совета при Общественной палате по контролю за голосованием Олег Артамонов. «На предстоящих президентских выборах 2024 года не планируется введение детализации результатов дистанционного электронного голосования по участковым избирательным комиссиям», — передают «Ведомости» слова Артамонова. В России онлайн-голосование будет проводиться на выборах президента в 2024 году ориентировочно в тех регионах, где оно было опробовано ранее. Таких субъектов в стране 27. В июне 2023 года председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что онлайн-голосование на выборах может пройти в 25 регионах РФ. Она отметила, что проводилась оценка возможностей субъектов к дистанционному голосованию.

На президентских выборах в России, которые запланированы на март 2024 года, будет скрыта часть результатов онлайн-голосования. Об этом рассказал сопредседатель координационного совета при Общественной палате по контролю за голосованием Олег Артамонов. «На предстоящих президентских выборах 2024 года не планируется введение детализации результатов дистанционного электронного голосования по участковым избирательным комиссиям», — передают «Ведомости» слова Артамонова. В России онлайн-голосование будет проводиться на выборах президента в 2024 году ориентировочно в тех регионах, где оно было опробовано ранее. Таких субъектов в стране 27. В июне 2023 года председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что онлайн-голосование на выборах может пройти в 25 регионах РФ. Она отметила, что проводилась оценка возможностей субъектов к дистанционному голосованию.