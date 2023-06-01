Памфилова раскрыла подробности предстоящего голосования в РФ

Памфилова: онлайн-голосование применят в 25 регионах РФ на выборах-2023

01 июня 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Онлайн-голосование планируется в 20-25 регионах РФ, заявила Элла Памфилова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Онлайн-голосование на выборах в 2023 году может пройти в 25 регионах РФ. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. «Более 20 регионов будут использовать систему ДЭГ на предстоящих в сентябре выборах», — сообщила Памфилова, ее слова передает РИА Новости. Она отметила, что на данный момент проводится оценка возможностей субъектов. Точное количество регионов будет известно в начале июня, при этом, по ее мнению, их будет около 20-25. В 2023 году в РФ состоятся выборы губернаторов в 23 регионах. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об особенностях проведения голосования в новых регионах. Избирательные участки могут находиться за пределами этих регионов, а люди во время голосования могут пользоваться не только паспортом, а любым документом, заменяющим его, сообщает телеканал 360.

Онлайн-голосование на выборах в 2023 году может пройти в 25 регионах РФ. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. «Более 20 регионов будут использовать систему ДЭГ на предстоящих в сентябре выборах», — сообщила Памфилова, ее слова передает РИА Новости. Она отметила, что на данный момент проводится оценка возможностей субъектов. Точное количество регионов будет известно в начале июня, при этом, по ее мнению, их будет около 20-25. В 2023 году в РФ состоятся выборы губернаторов в 23 регионах. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об особенностях проведения голосования в новых регионах. Избирательные участки могут находиться за пределами этих регионов, а люди во время голосования могут пользоваться не только паспортом, а любым документом, заменяющим его, сообщает телеканал 360.