Песков сделал предупреждение всем журналистам после гибели военкора Максудова

Песков выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Максудова
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков назвал гибель Максудова большой трагедией Фото:

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил соболезнования близким погибшего военкора «России 24» Бориса Максудова. Комментируя трагедию, он обратился ко всем журналистам, находящимся в зоне СВО, с призывом быть осторожнее, так как они являются целью для Украины.

«Во-первых, это действительно большая трагедия, каждый раз, когда погибает журналист — это трагедия и для коллектива, и для близких. Мы глубоко соболезнуем. <…> Конечно тем ребятам, которые продолжают свою работу, нужно учитывать, что они являются прямой целью, хочется им всем сказать: „Ребята, будьте осторожны“», — заявил Песков журналисту Павлу Зарубину.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил соболезнования близким погибшего военкора «России 24» Бориса Максудова. Комментируя трагедию, он обратился ко всем журналистам, находящимся в зоне СВО, с призывом быть осторожнее, так как они являются целью для Украины. «Во-первых, это действительно большая трагедия, каждый раз, когда погибает журналист — это трагедия и для коллектива, и для близких. Мы глубоко соболезнуем. <…> Конечно тем ребятам, которые продолжают свою работу, нужно учитывать, что они являются прямой целью, хочется им всем сказать: „Ребята, будьте осторожны“», — заявил Песков журналисту Павлу Зарубину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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