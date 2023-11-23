Песков сделал предупреждение всем журналистам после гибели военкора Максудова

Песков выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Максудова

23 ноября 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

Песков назвал гибель Максудова большой трагедией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил соболезнования близким погибшего военкора «России 24» Бориса Максудова. Комментируя трагедию, он обратился ко всем журналистам, находящимся в зоне СВО, с призывом быть осторожнее, так как они являются целью для Украины. «Во-первых, это действительно большая трагедия, каждый раз, когда погибает журналист — это трагедия и для коллектива, и для близких. Мы глубоко соболезнуем. <…> Конечно тем ребятам, которые продолжают свою работу, нужно учитывать, что они являются прямой целью, хочется им всем сказать: „Ребята, будьте осторожны“», — заявил Песков журналисту Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил соболезнования близким погибшего военкора «России 24» Бориса Максудова. Комментируя трагедию, он обратился ко всем журналистам, находящимся в зоне СВО, с призывом быть осторожнее, так как они являются целью для Украины. «Во-первых, это действительно большая трагедия, каждый раз, когда погибает журналист — это трагедия и для коллектива, и для близких. Мы глубоко соболезнуем. <…> Конечно тем ребятам, которые продолжают свою работу, нужно учитывать, что они являются прямой целью, хочется им всем сказать: „Ребята, будьте осторожны“», — заявил Песков журналисту Павлу Зарубину.