Газовое хранилище вспыхнуло на западе Украины

Возгорание произошло на одном из газовых хранилищ области, указано в сообщеии
На западе Украины, во Львовской области, загорелось газовое хранилище. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Возгорание возникло на одном из газовых хранилищ области», — указано в сообщении Львовской прокуратуры. Отмечается, что в регионе также повреждены промышленные и энергетические объекты.

Хранилище загорелось на фоне прозвучавшей ранее серии взрывов во Львове и Чернигове. Отмечается, что на территории всей Украины была объявлена воздушная тревога. Тем временем Минобороны РФ неоднократно заявляли, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины.

