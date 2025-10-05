Газовое хранилище вспыхнуло на западе Украины

На западе Украины, во Львовской области, загорелось газовое хранилище. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
«Возгорание возникло на одном из газовых хранилищ области», — указано в сообщении Львовской прокуратуры. Отмечается, что в регионе также повреждены промышленные и энергетические объекты.
Хранилище загорелось на фоне прозвучавшей ранее серии взрывов во Львове и Чернигове. Отмечается, что на территории всей Украины была объявлена воздушная тревога. Тем временем Минобороны РФ неоднократно заявляли, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины.
