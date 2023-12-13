Урсула фон дер Ляйен завершила свое выступление под собачий лай
Во время выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в зале парламента громко залаяла собака. Это произошло после слов лидера ЕК о мощи Европы.
«Давайте покажем нашим гражданам мощь Европы, когда она объединена и стоит, высоко подняв голову. Слава Европе», — заявила Урсула фон дер Ляйен. Именно после этих слов из динамиков раздался собачий лай. Соответствующее видео глава Еврокомиссии опубликовала у себя в соцсети X.
По словам главы Европарламента Роберта Метсола, это лаяли служебные собаки. Лидер фракции «Европейская народная партия» Манфред Вебер пошутил, что собака — «одна из соратников фон дер Ляйен».
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