После слов Урсулы фон дер Ляйен о мощи Европы в зале ЕП залаяла собака. Видео

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Европейские политики. stock, Урсула фон дер Ляйен, stock
Урсула фон дер Ляйен завершила свое выступление под собачий лай Фото:

Во время выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в зале парламента громко залаяла собака. Это произошло после слов лидера ЕК о мощи Европы.

«Давайте покажем нашим гражданам мощь Европы, когда она объединена и стоит, высоко подняв голову. Слава Европе», — заявила Урсула фон дер Ляйен. Именно после этих слов из динамиков раздался собачий лай. Соответствующее видео глава Еврокомиссии опубликовала у себя в соцсети X.

По словам главы Европарламента Роберта Метсола, это лаяли служебные собаки. Лидер фракции «Европейская народная партия» Манфред Вебер пошутил, что собака — «одна из соратников фон дер Ляйен».

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Во время выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в зале парламента громко залаяла собака. Это произошло после слов лидера ЕК о мощи Европы. «Давайте покажем нашим гражданам мощь Европы, когда она объединена и стоит, высоко подняв голову. Слава Европе», — заявила Урсула фон дер Ляйен. Именно после этих слов из динамиков раздался собачий лай. Соответствующее видео глава Еврокомиссии опубликовала у себя в соцсети X. По словам главы Европарламента Роберта Метсола, это лаяли служебные собаки. Лидер фракции «Европейская народная партия» Манфред Вебер пошутил, что собака — «одна из соратников фон дер Ляйен».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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