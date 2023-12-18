В Израиле предложили сделать из Газы новый музей концлагеря Освенцим

The Jerusalem Post: в Израиле хотят превратить сектор Газа в музей концлагеря

18 декабря 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

Давид Азулаи хочет сделать из Газы новый музей концлагеря Освенцим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Глава израильского города Метула Давид Азулаи предложил сравнять сектор Газа с землей, чтобы он стал музеем, схожим с концлагерем Освенцим. Во времена Второй мировой войны там погибло более миллиона человек. «Весь сектор Газа должен быть опустошен и выровнен, как в Освенциме. <…> Пусть он станет музеем, демонстрирующим возможности Израиля и отговаривающим кого-либо жить в секторе Газа», — заявил Давид Азулаи в интервью газете The Jerusalem Post. Он также сказал, что вместо того, чтобы призывать жителей Газы переместиться на юг анклава, надо было изначально их эвакуировать в Ливан, а затем превратить сектор в опустошенную зону. Концентрационный лагерь Освенцим был создан в 1940 году немецкими захватчиками возле одноименного города в Польше. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. За пять лет в его стенах погибло более одного миллиона человек, большая часть из которых — евреи. В настоящий момент между Израилем и палестинскими боевиками ХАМАС из сектора Газа идет война. Представители еврейского государства неоднократно заявляли, что конфликт не закончится, пока боевики из Палестины не будут целиком уничтожены. Израиль в первые дни войны призывал жителей анклава эвакуироваться с севера на юг, но большая часть была против этого. Государство также неоднократно наносило удары по медучреждениям Газы. В Тель-Авиве (Израиль) тысячи человек требуют от премьер-министра Биньямина Нетаньяху начать переговоры с ХАМАС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава израильского города Метула Давид Азулаи предложил сравнять сектор Газа с землей, чтобы он стал музеем, схожим с концлагерем Освенцим. Во времена Второй мировой войны там погибло более миллиона человек. «Весь сектор Газа должен быть опустошен и выровнен, как в Освенциме. <…> Пусть он станет музеем, демонстрирующим возможности Израиля и отговаривающим кого-либо жить в секторе Газа», — заявил Давид Азулаи в интервью газете The Jerusalem Post. Он также сказал, что вместо того, чтобы призывать жителей Газы переместиться на юг анклава, надо было изначально их эвакуировать в Ливан, а затем превратить сектор в опустошенную зону. Концентрационный лагерь Освенцим был создан в 1940 году немецкими захватчиками возле одноименного города в Польше. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. За пять лет в его стенах погибло более одного миллиона человек, большая часть из которых — евреи. В настоящий момент между Израилем и палестинскими боевиками ХАМАС из сектора Газа идет война. Представители еврейского государства неоднократно заявляли, что конфликт не закончится, пока боевики из Палестины не будут целиком уничтожены. Израиль в первые дни войны призывал жителей анклава эвакуироваться с севера на юг, но большая часть была против этого. Государство также неоднократно наносило удары по медучреждениям Газы. В Тель-Авиве (Израиль) тысячи человек требуют от премьер-министра Биньямина Нетаньяху начать переговоры с ХАМАС.