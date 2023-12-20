В РФ купили рекордное число полисов КАСКО

20 декабря 2023 в 03:27 Размер текста - 17 +

Количество оформленных полюсов КАСКО в России стало рекордным за 10 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU Количество оформленных полюсов КАСКО в России оказалось рекордным за последние 10 лет. Это исходит из статистики Центробанка. Рост связан с ускорением продаж новых машин и увеличением спроса на защиту подержанных авто, объясняется в обзоре ЦБ. «Статистика Центробанка учитывает страховку, которую покупают и физлица, и юрлица. Количество заключенных договоров оказалось рекордным как минимум за последние 10 лет. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го показатель вырос на 53%», — сообщают «Известия». Положительное влияние на динамику взносов оказал также рост продаж новых автомобилей на фоне реализации отложенного спроса, говорится в обзоре ЦБ о деятельности страховщиков за III квартал. За девять месяцев 2023 года в России оформили 6,1 млн полисов КАСКО. Это в полтора раза больше, чем за тот же период 2022-го, следует из статистики Центробанка. В России в третьем квартале 2021-го года увеличилась стоимость полисов КАСКО — рост составил 29,8%. Изменение цен произошло из-за повышения стоимости запчастей и ремонта автомобилей, а также из-за увеличения числа обращений по страховым случаям.

Количество оформленных полюсов КАСКО в России оказалось рекордным за последние 10 лет. Это исходит из статистики Центробанка. Рост связан с ускорением продаж новых машин и увеличением спроса на защиту подержанных авто, объясняется в обзоре ЦБ. «Статистика Центробанка учитывает страховку, которую покупают и физлица, и юрлица. Количество заключенных договоров оказалось рекордным как минимум за последние 10 лет. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го показатель вырос на 53%», — сообщают «Известия». Положительное влияние на динамику взносов оказал также рост продаж новых автомобилей на фоне реализации отложенного спроса, говорится в обзоре ЦБ о деятельности страховщиков за III квартал. За девять месяцев 2023 года в России оформили 6,1 млн полисов КАСКО. Это в полтора раза больше, чем за тот же период 2022-го, следует из статистики Центробанка. В России в третьем квартале 2021-го года увеличилась стоимость полисов КАСКО — рост составил 29,8%. Изменение цен произошло из-за повышения стоимости запчастей и ремонта автомобилей, а также из-за увеличения числа обращений по страховым случаям.