Польские фермеры заявили о готовности возобновить блокаду границы с Украиной

Польские фермеры могут возобновит блокаду со 2—3 января

25 декабря 2023 в 18:17 Размер текста - 17 +

Фермеры могут возобновить блокаду со 2—3 января, если их требования не выполнят Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фермеры из Польши готовы возобновить блокаду КПП на границе с Украиной со 2—3 января. Они сделают это в том случае, если не получат письма от премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, в которых он пообещает о выполнении требований фермеров. Об этом сообщил лидер Подкарпатского отделения организации «Обманутая деревня» Роман Кондрув. «Если фермеры не получат письма от премьера [Польши] с обещанием, что их требования будут выполнены, то [они] вернутся к блокаде», — передает агентство РАР слова Кондрува. Уточнятся, что фермеры продолжат блокаду со 2—3 января. Известно, что 24 декабря протестующие сняли блокаду с погранпереездов на период новогодних праздников. Это также было выполнено после встречи с министром сельского хозяйства Чеславом Секерским. Он пообещал выполнить главные требования фермеров. Но при этом продолжается блокада переездов польскими грузоперевозчиками. В Медыке находится единственное место, где на данный момент можно пересечь границу с Киевом. Отмечается, что в очереди стоят 570 большегрузов. А время ожидания составляет 77 часов. Ранее вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что польские фермеры и перевозчики «взяли в заложники» украинскую экономику в тот момент, когда заблокировали границу. Они протестуют против отмены разрешительной системы выполнения международных перевозок товаров. В число их требований входит возвращение системы разрешений для грузов с Украины, в исключения которой входят припасы для ВСУ и гуманитарная помощь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фермеры из Польши готовы возобновить блокаду КПП на границе с Украиной со 2—3 января. Они сделают это в том случае, если не получат письма от премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, в которых он пообещает о выполнении требований фермеров. Об этом сообщил лидер Подкарпатского отделения организации «Обманутая деревня» Роман Кондрув. «Если фермеры не получат письма от премьера [Польши] с обещанием, что их требования будут выполнены, то [они] вернутся к блокаде», — передает агентство РАР слова Кондрува. Уточнятся, что фермеры продолжат блокаду со 2—3 января. Известно, что 24 декабря протестующие сняли блокаду с погранпереездов на период новогодних праздников. Это также было выполнено после встречи с министром сельского хозяйства Чеславом Секерским. Он пообещал выполнить главные требования фермеров. Но при этом продолжается блокада переездов польскими грузоперевозчиками. В Медыке находится единственное место, где на данный момент можно пересечь границу с Киевом. Отмечается, что в очереди стоят 570 большегрузов. А время ожидания составляет 77 часов. Ранее вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что польские фермеры и перевозчики «взяли в заложники» украинскую экономику в тот момент, когда заблокировали границу. Они протестуют против отмены разрешительной системы выполнения международных перевозок товаров. В число их требований входит возвращение системы разрешений для грузов с Украины, в исключения которой входят припасы для ВСУ и гуманитарная помощь.