Над Крымом сбиты два беспилотника ВСУ

ВСУ попытались атаковать Крым беспилотниками
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Два беспилотника, запущенные со стороны Украины, сбиты над Крымом минувшей ночью, 28 декабря. Об этом сообщает Минобороны России.
«Пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку. Средствами ПВО над территорией Крыма уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в
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