Над Крымом сбиты два беспилотника ВСУ

28 декабря 2023 в 08:18 Размер текста - 17 +

ВСУ попытались атаковать Крым беспилотниками Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Gillam новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Два беспилотника, запущенные со стороны Украины, сбиты над Крымом минувшей ночью, 28 декабря. Об этом сообщает Минобороны России. «Пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку. Средствами ПВО над территорией Крыма уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале ведомства .

Два беспилотника, запущенные со стороны Украины, сбиты над Крымом минувшей ночью, 28 декабря. Об этом сообщает Минобороны России. «Пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку. Средствами ПВО над территорией Крыма уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале ведомства.