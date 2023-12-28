Над Крымом сбиты два беспилотника ВСУ

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ВСУ попытались атаковать Крым беспилотниками Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Два беспилотника, запущенные со стороны Украины, сбиты над Крымом минувшей ночью, 28 декабря. Об этом сообщает Минобороны России.

«Пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку. Средствами ПВО над территорией Крыма уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале ведомства.

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Два беспилотника, запущенные со стороны Украины, сбиты над Крымом минувшей ночью, 28 декабря. Об этом сообщает Минобороны России. «Пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку. Средствами ПВО над территорией Крыма уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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