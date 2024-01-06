В США недоумевают из-за секретной госпитализации главы Пентагона

Радиоведущий Старнс удивился утаиванию госпитализации главы Пентагона

06 января 2024 в 08:11 Размер текста - 17 +

Ллойда Остина положили в больницу 1 января Фото: Официальный сайт президента Украины Американский радиоведущий Тодд Старнс заявил, что находится в недоумении из-за того, что Пентагон держал в тайне госпитализацию главы ведомства Ллойда Остина. Об этом журналист сообщил в соцсети X. «Министр обороны Ллойд Остин был госпитализирован из-за осложнений, вызванных плановой медицинской процедурой, с первого дня Нового года. Пентагон хранил эту информацию в секрете до позднего вечера пятницы. Почему секретность?» — задался вопросом Тодд Старнс. Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил о госпитализации Остина из-за осложнений после плановой медицинской процедуры. Уточняется, что министра обороны доставили в больницу 1 января, пишет Национальная служба новостей.

Американский радиоведущий Тодд Старнс заявил, что находится в недоумении из-за того, что Пентагон держал в тайне госпитализацию главы ведомства Ллойда Остина. Об этом журналист сообщил в соцсети X. «Министр обороны Ллойд Остин был госпитализирован из-за осложнений, вызванных плановой медицинской процедурой, с первого дня Нового года. Пентагон хранил эту информацию в секрете до позднего вечера пятницы. Почему секретность?» — задался вопросом Тодд Старнс. Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил о госпитализации Остина из-за осложнений после плановой медицинской процедуры. Уточняется, что министра обороны доставили в больницу 1 января, пишет Национальная служба новостей.