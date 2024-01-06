В США недоумевают из-за секретной госпитализации главы Пентагона

Радиоведущий Старнс удивился утаиванию госпитализации главы Пентагона
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Ллойд Остин,  stock
Ллойда Остина положили в больницу 1 января Фото:

Американский радиоведущий Тодд Старнс заявил, что находится в недоумении из-за того, что Пентагон держал в тайне госпитализацию главы ведомства Ллойда Остина. Об этом журналист сообщил в соцсети X.

«Министр обороны Ллойд Остин был госпитализирован из-за осложнений, вызванных плановой медицинской процедурой, с первого дня Нового года. Пентагон хранил эту информацию в секрете до позднего вечера пятницы. Почему секретность?» — задался вопросом Тодд Старнс.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил о госпитализации Остина из-за осложнений после плановой медицинской процедуры. Уточняется, что министра обороны доставили в больницу 1 января, пишет Национальная служба новостей.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американский радиоведущий Тодд Старнс заявил, что находится в недоумении из-за того, что Пентагон держал в тайне госпитализацию главы ведомства Ллойда Остина. Об этом журналист сообщил в соцсети X. «Министр обороны Ллойд Остин был госпитализирован из-за осложнений, вызванных плановой медицинской процедурой, с первого дня Нового года. Пентагон хранил эту информацию в секрете до позднего вечера пятницы. Почему секретность?» — задался вопросом Тодд Старнс. Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил о госпитализации Остина из-за осложнений после плановой медицинской процедуры. Уточняется, что министра обороны доставили в больницу 1 января, пишет Национальная служба новостей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...