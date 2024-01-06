В США недоумевают из-за секретной госпитализации главы Пентагона

Американский радиоведущий Тодд Старнс заявил, что находится в недоумении из-за того, что Пентагон держал в тайне госпитализацию главы ведомства Ллойда Остина. Об этом журналист сообщил в соцсети X.
«Министр обороны Ллойд Остин был госпитализирован из-за осложнений, вызванных плановой медицинской процедурой, с первого дня Нового года. Пентагон хранил эту информацию в секрете до позднего вечера пятницы. Почему секретность?» — задался вопросом Тодд Старнс.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил о госпитализации Остина из-за осложнений после плановой медицинской процедуры. Уточняется, что министра обороны доставили в больницу 1 января, пишет Национальная служба новостей.
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