Песков раскрыл планы Путина полететь в КНДР

Песков: у Путина есть приглашение в Пхеньян
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин получил приглашение прилететь в Пхеньян. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о планируемых контактах Путина с лидерами Северной Кореи.

«У Путина есть приглашение посетить Пхеньян. Мы надеемся, что такой визит состоится. Сроки такого визита будут согласовываться по дипломатическим каналам», — рассказал Песков журналистам.

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Президент России Владимир Путин получил приглашение прилететь в Пхеньян. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о планируемых контактах Путина с лидерами Северной Кореи. «У Путина есть приглашение посетить Пхеньян. Мы надеемся, что такой визит состоится. Сроки такого визита будут согласовываться по дипломатическим каналам», — рассказал Песков журналистам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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