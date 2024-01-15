Песков раскрыл планы Путина полететь в КНДР

Президент России Владимир Путин получил приглашение прилететь в Пхеньян. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о планируемых контактах Путина с лидерами Северной Кореи.
«У Путина есть приглашение посетить Пхеньян. Мы надеемся, что такой визит состоится. Сроки такого визита будут согласовываться по дипломатическим каналам», — рассказал Песков журналистам.
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