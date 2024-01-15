Производителей искусственных елок обяжут отвечать за их утилизацию

16 января 2024 в 02:28 Размер текста - 17 +

Экосбор за одну пятикилограммовую искусственную елку составит 20 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU С 2025 года пластиковые елки добавят в расширенную ответственность производителей (РОП), что обяжет изготовителей этого товара либо перерабатывать свою продукцию, либо уплачивать экосбор. Об этом сообщили в Российском экологическом операторе (РЭО). «Добавление пластиковых елок в РОП позволит стимулировать компании создавать системы сбора полимерных елок и централизованно направлять их на переработку, в итоге на полигонах будет меньше этой продукции», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев «Известиям». Уточняется, что те производители, которые не станут перерабатывать свой товар, будут вынуждены платить экосбор. В 2025 году норматив для пластмассовых изделий, составит 10%, пояснили в РЭО. Он будет ежегодно повышаться на 10% и достигнет 100% к 2034 году. Ставка экологического сбора будет составлять 3,8 тысячи рублей за одну тонну, что равно 20 рублям за одну пятикилограммовую елку. В Роскачестве перед Новым годом проверили искусственные елки. Выяснилось, что в большинстве исследуемых образцов содержится токсичный формальдеги, передает телеканал «Царьград».

С 2025 года пластиковые елки добавят в расширенную ответственность производителей (РОП), что обяжет изготовителей этого товара либо перерабатывать свою продукцию, либо уплачивать экосбор. Об этом сообщили в Российском экологическом операторе (РЭО). «Добавление пластиковых елок в РОП позволит стимулировать компании создавать системы сбора полимерных елок и централизованно направлять их на переработку, в итоге на полигонах будет меньше этой продукции», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев «Известиям». Уточняется, что те производители, которые не станут перерабатывать свой товар, будут вынуждены платить экосбор. В 2025 году норматив для пластмассовых изделий, составит 10%, пояснили в РЭО. Он будет ежегодно повышаться на 10% и достигнет 100% к 2034 году. Ставка экологического сбора будет составлять 3,8 тысячи рублей за одну тонну, что равно 20 рублям за одну пятикилограммовую елку. В Роскачестве перед Новым годом проверили искусственные елки. Выяснилось, что в большинстве исследуемых образцов содержится токсичный формальдеги, передает телеканал «Царьград».