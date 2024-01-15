Производителей искусственных елок обяжут отвечать за их утилизацию

С 2025 года пластиковые елки добавят в расширенную ответственность производителей (РОП), что обяжет изготовителей этого товара либо перерабатывать свою продукцию, либо уплачивать экосбор. Об этом сообщили в Российском экологическом операторе (РЭО).
«Добавление пластиковых елок в РОП позволит стимулировать компании создавать системы сбора полимерных елок и централизованно направлять их на переработку, в итоге на полигонах будет меньше этой продукции», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев «Известиям». Уточняется, что те производители, которые не станут перерабатывать свой товар, будут вынуждены платить экосбор.
В 2025 году норматив для пластмассовых изделий, составит 10%, пояснили в РЭО. Он будет ежегодно повышаться на 10% и достигнет 100% к 2034 году. Ставка экологического сбора будет составлять 3,8 тысячи рублей за одну тонну, что равно 20 рублям за одну пятикилограммовую елку.
В Роскачестве перед Новым годом проверили искусственные елки. Выяснилось, что в большинстве исследуемых образцов содержится токсичный формальдеги, передает телеканал «Царьград».
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