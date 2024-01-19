ВС РФ нанесли 17 высокоточных ударов по предприятиям украинской оборонки

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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия нанесла за неделю 17 групповых ударов с помощью высокоточного оружия по украинским оборонным предприятиям. Об этом сообщили в Минобороны России, сообщение опубликовано в telegram-канале. Известно, что на этих предприятиях производили БПЛА.

«Российские военные за неделю нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям украинской оборонки, занимавшихся ремонтом техники и производством дронов», — сообщили в Минобороны России. Там также уточнили, что боевые удары России были направлены против пунктов дислокации иностранных наемников. Все боевые цели были поражены.

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Российская армия нанесла за неделю 17 групповых ударов с помощью высокоточного оружия по украинским оборонным предприятиям. Об этом сообщили в Минобороны России, сообщение опубликовано в telegram-канале. Известно, что на этих предприятиях производили БПЛА. «Российские военные за неделю нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям украинской оборонки, занимавшихся ремонтом техники и производством дронов», — сообщили в Минобороны России. Там также уточнили, что боевые удары России были направлены против пунктов дислокации иностранных наемников. Все боевые цели были поражены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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