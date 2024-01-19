ВС РФ нанесли 17 высокоточных ударов по предприятиям украинской оборонки

новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия нанесла за неделю 17 групповых ударов с помощью высокоточного оружия по украинским оборонным предприятиям. Об этом сообщили в Минобороны России, сообщение опубликовано в telegram-канале. Известно, что на этих предприятиях производили БПЛА.
«Российские военные за неделю нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям украинской оборонки, занимавшихся ремонтом техники и производством дронов», — сообщили в Минобороны России. Там также уточнили, что боевые удары России были направлены против пунктов дислокации иностранных наемников. Все боевые цели были поражены.
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