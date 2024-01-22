22 января 2024

Чем известен вокалист Markscheider Kunst Ефременко, который умер в Петербурге

Вокалист группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко умер в 51 год
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Старый Новый Рок - 2017. Дополнительно. Екатеринбург, пение, выступление, рок концерт, негодяев арсений, вокалист
Вокалист группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко не дожил до дня рождения один день Фото:

Вокалист группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко скончался в Покровской больнице Санкт-Петербурга в возрасте 51 года. Он не дожил до 52-летия всего 1 день. URA.RU приводит главную информацию о почившем музыканте.

Биография

Родился Сергей Ефременко 23 января 1972 года в Санкт-Петербурге. Там же он отучился в школе и поступил в Университет на маркшейдера (горный инженер или техник, специалист по проведению пространственно-геометрических измерений). В 20-летнем возрасте со своими сокурсниками-горными инженерами он решил организовать группу.

После вокалист женился и переехал на Васильевский остров. Там у него родилось две дочки. Во время крещения детей Ефременко встретил священников, которые произвели на него сильное впечатление. В дальнейшем это сильно отразилось на его карьере.

Карьера

На протяжении 30 лет существования образованной еще в студенческие годы группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко был не только вокалистом, солистом, лидером коллектива, но и автором большинства текстов. За это время группа выпустила 11 альбомов и 4 сингла, а песни «Jamaica», «Счастье@ru», «Кваса-Кваса» и «Танец» использовались в фильме «Питер FM» в качестве саундтрека. Также «Кваса-Кваса» была саундтреком в фильме «Любовь в большом городе 2».

Ефременко никогда не выдумывал себе сценического псевдонима, поэтому за него это сделали поклонники, называя вокалиста «Ефр». Они же окрестили его творчество «православным роком» из-за глубокой набожности музыканта. Самому же Ефременко это не очень нравилось. По его словам, название «православный рок» ассоциируется с группой странных людей, которые играют на балалайках и гуслях.

Последние дни жизни вокалиста

Сергей Ефременко почувствовал недомогание еще в середине декабря, но из-за гастролей музыкант решил не обращать на это внимания. «Ефр» дал последние концерты 19 и 21 января: первый — в честь дня своего рождения, а второй — с проектом Tres Muchachos & compaeros. В январе группа должна была дать еще два концерта в Москве.

Информацию о смерти музыканта передал директор группы Денис Рачков. После эту информацию подтвердила и его жена, написавшая пост в соцсетях.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вокалист группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко скончался в Покровской больнице Санкт-Петербурга в возрасте 51 года. Он не дожил до 52-летия всего 1 день. URA.RU приводит главную информацию о почившем музыканте. Родился Сергей Ефременко 23 января 1972 года в Санкт-Петербурге. Там же он отучился в школе и поступил в Университет на маркшейдера (горный инженер или техник, специалист по проведению пространственно-геометрических измерений). В 20-летнем возрасте со своими сокурсниками-горными инженерами он решил организовать группу. После вокалист женился и переехал на Васильевский остров. Там у него родилось две дочки. Во время крещения детей Ефременко встретил священников, которые произвели на него сильное впечатление. В дальнейшем это сильно отразилось на его карьере. На протяжении 30 лет существования образованной еще в студенческие годы группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко был не только вокалистом, солистом, лидером коллектива, но и автором большинства текстов. За это время группа выпустила 11 альбомов и 4 сингла, а песни «Jamaica», «Счастье@ru», «Кваса-Кваса» и «Танец» использовались в фильме «Питер FM» в качестве саундтрека. Также «Кваса-Кваса» была саундтреком в фильме «Любовь в большом городе 2». Ефременко никогда не выдумывал себе сценического псевдонима, поэтому за него это сделали поклонники, называя вокалиста «Ефр». Они же окрестили его творчество «православным роком» из-за глубокой набожности музыканта. Самому же Ефременко это не очень нравилось. По его словам, название «православный рок» ассоциируется с группой странных людей, которые играют на балалайках и гуслях. Сергей Ефременко почувствовал недомогание еще в середине декабря, но из-за гастролей музыкант решил не обращать на это внимания. «Ефр» дал последние концерты 19 и 21 января: первый — в честь дня своего рождения, а второй — с проектом Tres Muchachos & compaeros. В январе группа должна была дать еще два концерта в Москве. Информацию о смерти музыканта передал директор группы Денис Рачков. После эту информацию подтвердила и его жена, написавшая пост в соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...