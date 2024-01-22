Чем известен вокалист Markscheider Kunst Ефременко, который умер в Петербурге

Вокалист группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко умер в 51 год

23 января 2024 в 04:56 Размер текста - 17 +

Вокалист группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко не дожил до дня рождения один день Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вокалист группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко скончался в Покровской больнице Санкт-Петербурга в возрасте 51 года. Он не дожил до 52-летия всего 1 день. URA.RU приводит главную информацию о почившем музыканте. Биография Родился Сергей Ефременко 23 января 1972 года в Санкт-Петербурге. Там же он отучился в школе и поступил в Университет на маркшейдера (горный инженер или техник, специалист по проведению пространственно-геометрических измерений). В 20-летнем возрасте со своими сокурсниками-горными инженерами он решил организовать группу. После вокалист женился и переехал на Васильевский остров. Там у него родилось две дочки. Во время крещения детей Ефременко встретил священников, которые произвели на него сильное впечатление. В дальнейшем это сильно отразилось на его карьере. Карьера На протяжении 30 лет существования образованной еще в студенческие годы группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко был не только вокалистом, солистом, лидером коллектива, но и автором большинства текстов. За это время группа выпустила 11 альбомов и 4 сингла, а песни «Jamaica», «Счастье@ru», «Кваса-Кваса» и «Танец» использовались в фильме «Питер FM» в качестве саундтрека. Также «Кваса-Кваса» была саундтреком в фильме «Любовь в большом городе 2». Ефременко никогда не выдумывал себе сценического псевдонима, поэтому за него это сделали поклонники, называя вокалиста «Ефр». Они же окрестили его творчество «православным роком» из-за глубокой набожности музыканта. Самому же Ефременко это не очень нравилось. По его словам, название «православный рок» ассоциируется с группой странных людей, которые играют на балалайках и гуслях. Последние дни жизни вокалиста Сергей Ефременко почувствовал недомогание еще в середине декабря, но из-за гастролей музыкант решил не обращать на это внимания. «Ефр» дал последние концерты 19 и 21 января: первый — в честь дня своего рождения, а второй — с проектом Tres Muchachos & compaeros. В январе группа должна была дать еще два концерта в Москве. Информацию о смерти музыканта передал директор группы Денис Рачков. После эту информацию подтвердила и его жена, написавшая пост в соцсетях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вокалист группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко скончался в Покровской больнице Санкт-Петербурга в возрасте 51 года. Он не дожил до 52-летия всего 1 день. URA.RU приводит главную информацию о почившем музыканте. Родился Сергей Ефременко 23 января 1972 года в Санкт-Петербурге. Там же он отучился в школе и поступил в Университет на маркшейдера (горный инженер или техник, специалист по проведению пространственно-геометрических измерений). В 20-летнем возрасте со своими сокурсниками-горными инженерами он решил организовать группу. После вокалист женился и переехал на Васильевский остров. Там у него родилось две дочки. Во время крещения детей Ефременко встретил священников, которые произвели на него сильное впечатление. В дальнейшем это сильно отразилось на его карьере. На протяжении 30 лет существования образованной еще в студенческие годы группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко был не только вокалистом, солистом, лидером коллектива, но и автором большинства текстов. За это время группа выпустила 11 альбомов и 4 сингла, а песни «Jamaica», «Счастье@ru», «Кваса-Кваса» и «Танец» использовались в фильме «Питер FM» в качестве саундтрека. Также «Кваса-Кваса» была саундтреком в фильме «Любовь в большом городе 2». Ефременко никогда не выдумывал себе сценического псевдонима, поэтому за него это сделали поклонники, называя вокалиста «Ефр». Они же окрестили его творчество «православным роком» из-за глубокой набожности музыканта. Самому же Ефременко это не очень нравилось. По его словам, название «православный рок» ассоциируется с группой странных людей, которые играют на балалайках и гуслях. Сергей Ефременко почувствовал недомогание еще в середине декабря, но из-за гастролей музыкант решил не обращать на это внимания. «Ефр» дал последние концерты 19 и 21 января: первый — в честь дня своего рождения, а второй — с проектом Tres Muchachos & compaeros. В январе группа должна была дать еще два концерта в Москве. Информацию о смерти музыканта передал директор группы Денис Рачков. После эту информацию подтвердила и его жена, написавшая пост в соцсетях.