Трамп признался, что некоторые европейские лидеры ему не нравятся

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравятся некоторые европейские лидеры. Такое заявление он сделал на саммите по урегулированию конфликта в Газе, который прошел в египетском Шарм-эль-Шейхе, сообщили зарубежные СМИ.
«Я знаю многих из вас так долго. Вы, мои друзья, вы замечательные люди. У меня есть пара, которая мне особенно не нравится, но я не скажу вам, кто именно. У меня есть несколько, которые мне совсем не нравятся, но вы никогда не узнаете, кто они», — цитирует Трампа Daily Mail. Отмечается, что в этот момент европейские лидеры стояли за Трампом на сцене и неловко улыбались.
Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в центре неловкой ситуации во время открывающей церемонии саммита по Газе в Египте. Дональд Трамп, глава США, долго не отпускал руку французского лидера при официальном фотографировании в Шарм-эш-Шейхе
