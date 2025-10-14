Трамп признался, что некоторые европейские лидеры ему не нравятся

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп сделал такое заявление стоя возле европейских лидеров
Трамп сделал такое заявление стоя возле европейских лидеров Фото:

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравятся некоторые европейские лидеры. Такое заявление он сделал на саммите по урегулированию конфликта в Газе, который прошел в египетском Шарм-эль-Шейхе, сообщили зарубежные СМИ.

«Я знаю многих из вас так долго. Вы, мои друзья, вы замечательные люди. У меня есть пара, которая мне особенно не нравится, но я не скажу вам, кто именно. У меня есть несколько, которые мне совсем не нравятся, но вы никогда не узнаете, кто они», — цитирует Трампа Daily Mail. Отмечается, что в этот момент европейские лидеры стояли за Трампом на сцене и неловко улыбались.

Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в центре неловкой ситуации во время открывающей церемонии саммита по Газе в Египте. Дональд Трамп, глава США, долго не отпускал руку французского лидера при официальном фотографировании в Шарм-эш-Шейхе

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравятся некоторые европейские лидеры. Такое заявление он сделал на саммите по урегулированию конфликта в Газе, который прошел в египетском Шарм-эль-Шейхе, сообщили зарубежные СМИ. «Я знаю многих из вас так долго. Вы, мои друзья, вы замечательные люди. У меня есть пара, которая мне особенно не нравится, но я не скажу вам, кто именно. У меня есть несколько, которые мне совсем не нравятся, но вы никогда не узнаете, кто они», — цитирует Трампа Daily Mail. Отмечается, что в этот момент европейские лидеры стояли за Трампом на сцене и неловко улыбались. Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в центре неловкой ситуации во время открывающей церемонии саммита по Газе в Египте. Дональд Трамп, глава США, долго не отпускал руку французского лидера при официальном фотографировании в Шарм-эш-Шейхе
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...