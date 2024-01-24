Baza: военный самолет упал в Белгородской области. Видео

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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, сброс воды, ил-76, военно-транспортный самолет
В Белгородской области упал самолет Ил-76 Фото:
новость из сюжета
Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Военный самолет Ил-76, предположительно, упал в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков выехал на место происшествия.

«Белгородские паблики публикуют видео падения самолета в области. Предварительно, это военно-транспортный Ил-76», — пишет telegram-канал Baza. Telegram-канал 112 сообщает, что падение могло произойти в Корочанском районе.

Вячеслав Гладков также сообщил о происшествии, но не уточнил подробности. Он заявил о том, что выехал на место происшествия. Также там работает следственная группа и сотрудники МЧС, заключил глава региона. Источник РЕН ТВ также подтвердил падение самолета.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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Военный самолет Ил-76, предположительно, упал в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков выехал на место происшествия. «Белгородские паблики публикуют видео падения самолета в области. Предварительно, это военно-транспортный Ил-76», — пишет telegram-канал Baza. Telegram-канал 112 сообщает, что падение могло произойти в Корочанском районе. Вячеслав Гладков также сообщил о происшествии, но не уточнил подробности. Он заявил о том, что выехал на место происшествия. Также там работает следственная группа и сотрудники МЧС, заключил глава региона. Источник РЕН ТВ также подтвердил падение самолета. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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