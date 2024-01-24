Военный самолет Ил-76, предположительно, упал в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков выехал на место происшествия.
«Белгородские паблики публикуют видео падения самолета в области. Предварительно, это военно-транспортный Ил-76», — пишет telegram-канал Baza. Telegram-канал 112 сообщает, что падение могло произойти в Корочанском районе.
Вячеслав Гладков также сообщил о происшествии, но не уточнил подробности. Он заявил о том, что выехал на место происшествия. Также там работает следственная группа и сотрудники МЧС, заключил глава региона. Источник РЕН ТВ также подтвердил падение самолета.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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