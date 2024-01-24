Baza: военный самолет упал в Белгородской области. Видео

24 января 2024 в 14:04 Размер текста - 17 +

В Белгородской области упал самолет Ил-76 Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Военный самолет Ил-76, предположительно, упал в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков выехал на место происшествия. «Белгородские паблики публикуют видео падения самолета в области. Предварительно, это военно-транспортный Ил-76», — пишет telegram-канал Baza. Telegram-канал 112 сообщает, что падение могло произойти в Корочанском районе. Вячеслав Гладков также сообщил о происшествии, но не уточнил подробности. Он заявил о том, что выехал на место происшествия. Также там работает следственная группа и сотрудники МЧС, заключил глава региона. Источник РЕН ТВ также подтвердил падение самолета. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Военный самолет Ил-76, предположительно, упал в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков выехал на место происшествия. «Белгородские паблики публикуют видео падения самолета в области. Предварительно, это военно-транспортный Ил-76», — пишет telegram-канал Baza. Telegram-канал 112 сообщает, что падение могло произойти в Корочанском районе. Вячеслав Гладков также сообщил о происшествии, но не уточнил подробности. Он заявил о том, что выехал на место происшествия. Также там работает следственная группа и сотрудники МЧС, заключил глава региона. Источник РЕН ТВ также подтвердил падение самолета. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.