Политика Власть Путин положил начало строительству атомного ледокола «Ленинград» 26 января 2024 в 18:51 Размер текста - 17 + Владимир Путин принял участие в церемонии закладки пятого серийного универсального атомного ледокола Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин дал разрешение на строительство атомного ледокола «Ленинград». Об этом стало известно на церемонии закладки пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 на верфи Балтийского моря. «Путин в Петербурге дал разрешение на начало строительства атомного ледокола „Ленинград“», — передает РИА Новости. Уточняется, что в церемонии также участвуют директор Росатома Алексей Лихачев, глава Совфеда Валентина Матвиенко, губернатор Петербурга Александр Беглов и глава ВТБ Андрей Костин. Сам ледокол был назван в честь города-героя, а также его жителей и защитников во времена Великой Отечественной войны. Трансляция мероприятия велась на сайте «Смотрим». Президент России Владимир Путин дал разрешение на строительство атомного ледокола «Ленинград». Об этом стало известно на церемонии закладки пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 на верфи Балтийского моря. «Путин в Петербурге дал разрешение на начало строительства атомного ледокола „Ленинград“», — передает РИА Новости. Уточняется, что в церемонии также участвуют директор Росатома Алексей Лихачев, глава Совфеда Валентина Матвиенко, губернатор Петербурга Александр Беглов и глава ВТБ Андрей Костин. Сам ледокол был назван в честь города-героя, а также его жителей и защитников во времена Великой Отечественной войны. Трансляция мероприятия велась на сайте «Смотрим». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям