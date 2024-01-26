Путин положил начало строительству атомного ледокола «Ленинград»

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин принял участие в церемонии закладки пятого серийного универсального атомного ледокола Фото:

Президент России Владимир Путин дал разрешение на строительство атомного ледокола «Ленинград». Об этом стало известно на церемонии закладки пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 на верфи Балтийского моря.

«Путин в Петербурге дал разрешение на начало строительства атомного ледокола „Ленинград“», — передает РИА Новости. Уточняется, что в церемонии также участвуют директор Росатома Алексей Лихачев, глава Совфеда Валентина Матвиенко, губернатор Петербурга Александр Беглов и глава ВТБ Андрей Костин.

Сам ледокол был назван в честь города-героя, а также его жителей и защитников во времена Великой Отечественной войны. Трансляция мероприятия велась на сайте «Смотрим».

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Президент России Владимир Путин дал разрешение на строительство атомного ледокола «Ленинград». Об этом стало известно на церемонии закладки пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 на верфи Балтийского моря. «Путин в Петербурге дал разрешение на начало строительства атомного ледокола „Ленинград“», — передает РИА Новости. Уточняется, что в церемонии также участвуют директор Росатома Алексей Лихачев, глава Совфеда Валентина Матвиенко, губернатор Петербурга Александр Беглов и глава ВТБ Андрей Костин. Сам ледокол был назван в честь города-героя, а также его жителей и защитников во времена Великой Отечественной войны. Трансляция мероприятия велась на сайте «Смотрим».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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