Памфилова передала удостоверение кандидата Путину через Машкова

Элла Памфилова передала удостоверение Владимира Путина Владимиру Машкову
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Глава ЦИК Элла Памфилова передала удостоверение кандидата в президенты России Владимира Путина его доверенному лицу, сопредседателю штаба Владимиру Машкову. Об этом сообщает РИА Новости.
«Памфилова передала удостоверение кандидата в президенты Путина сопредседателю его штаба Владимиру Машкову», — передает агентство, прикладывая видео. Глава избиркома также подчеркнула, что общее число доверенных лиц Владимира Путина — 544 человека.
ЦИК РФ зарегистрировал Путина как кандидата в президенты России на предстоящих выборах. Они намечены на март этого года.
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