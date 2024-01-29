Памфилова передала удостоверение кандидата Путину через Машкова

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Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, портрет, памфилова элла
Элла Памфилова передала удостоверение Владимира Путина Владимиру Машкову Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Глава ЦИК Элла Памфилова передала удостоверение кандидата в президенты России Владимира Путина его доверенному лицу, сопредседателю штаба Владимиру Машкову. Об этом сообщает РИА Новости.

«Памфилова передала удостоверение кандидата в президенты Путина сопредседателю его штаба Владимиру Машкову», — передает агентство, прикладывая видео. Глава избиркома также подчеркнула, что общее число доверенных лиц Владимира Путина — 544 человека.

ЦИК РФ зарегистрировал Путина как кандидата в президенты России на предстоящих выборах. Они намечены на март этого года.

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Глава ЦИК Элла Памфилова передала удостоверение кандидата в президенты России Владимира Путина его доверенному лицу, сопредседателю штаба Владимиру Машкову. Об этом сообщает РИА Новости. «Памфилова передала удостоверение кандидата в президенты Путина сопредседателю его штаба Владимиру Машкову», — передает агентство, прикладывая видео. Глава избиркома также подчеркнула, что общее число доверенных лиц Владимира Путина — 544 человека. ЦИК РФ зарегистрировал Путина как кандидата в президенты России на предстоящих выборах. Они намечены на март этого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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