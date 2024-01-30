В Кремле рассказали, как изменился график Путина

Рабочий график Путина не изменится, уточнил Дмитрий Песков
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Несмотря на тот факт, что Владимир Путин стал кандидатом в президенты на предстоящих выборах, его рабочий график остается в приоритете и практически не изменится. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Мало чем [рабочий график будет отличаться]. График [Владимира Путина] очень важен. Он остается в приоритете. В графике остается немного времени на предвыборные мероприятия», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Путин был зарегистрирован в качестве кандидата в президенты РФ 29 января. Сами выборы пройдут в марте 2024 года.
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