В Кремле рассказали, как изменился график Путина

Песков: график Путина не сильно изменится после назначения кандидатом на выборах
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Владимир Путин. AI Journey. Путешествие в мир искусственного интеллекта., песков дмитрий
Рабочий график Путина не изменится, уточнил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Несмотря на тот факт, что Владимир Путин стал кандидатом в президенты на предстоящих выборах, его рабочий график остается в приоритете и практически не изменится. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Мало чем [рабочий график будет отличаться]. График [Владимира Путина] очень важен. Он остается в приоритете. В графике остается немного времени на предвыборные мероприятия», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Путин был зарегистрирован в качестве кандидата в президенты РФ 29 января. Сами выборы пройдут в марте 2024 года.

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Несмотря на тот факт, что Владимир Путин стал кандидатом в президенты на предстоящих выборах, его рабочий график остается в приоритете и практически не изменится. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Мало чем [рабочий график будет отличаться]. График [Владимира Путина] очень важен. Он остается в приоритете. В графике остается немного времени на предвыборные мероприятия», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Путин был зарегистрирован в качестве кандидата в президенты РФ 29 января. Сами выборы пройдут в марте 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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