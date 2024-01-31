В Ереване задержали мужчину, устроившего погром у памятника детям Ленинграда

31 января 2024 в 21:35 Размер текста - 17 +

Мужчину задержали в Ереване Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мужчину, который осквернил памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, задержали. Об этом сообщили в СК Армении. Преступника обнаружили, когда он уже передвигался к границе. СК утверждает, что мужчина хотел сбежать, однако его удалось задержать. В Ереване местный житель осквернил памятник детям блокадного Ленинграда, свои действия он снял и опубликовал в запрещенной в России соцсети. Так мужчина решил ответить официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, требуя доказательств блокады Ленинграда.

Мужчину, который осквернил памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, задержали. Об этом сообщили в СК Армении. Преступника обнаружили, когда он уже передвигался к границе. СК утверждает, что мужчина хотел сбежать, однако его удалось задержать. В Ереване местный житель осквернил памятник детям блокадного Ленинграда, свои действия он снял и опубликовал в запрещенной в России соцсети. Так мужчина решил ответить официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, требуя доказательств блокады Ленинграда.