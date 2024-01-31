В Ереване задержали мужчину, устроившего погром у памятника детям Ленинграда

Мужчину задержали в Ереване
Мужчину, который осквернил памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, задержали. Об этом сообщили в СК Армении.
Преступника обнаружили, когда он уже передвигался к границе. СК утверждает, что мужчина хотел сбежать, однако его удалось задержать.
В Ереване местный житель осквернил памятник детям блокадного Ленинграда, свои действия он снял и опубликовал в запрещенной в России соцсети. Так мужчина решил ответить официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, требуя доказательств блокады Ленинграда.
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