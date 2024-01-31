В Ереване задержали мужчину, устроившего погром у памятника детям Ленинграда

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Мера пресечения полицейским после гибели задержанного при перевозке. Нижний Тагил, задержанный, суд, судебный процесс, мера пресечения, онучин максим
Мужчину задержали в Ереване Фото:

Мужчину, который осквернил памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, задержали. Об этом сообщили в СК Армении.

Преступника обнаружили, когда он уже передвигался к границе. СК утверждает, что мужчина хотел сбежать, однако его удалось задержать.

В Ереване местный житель осквернил памятник детям блокадного Ленинграда, свои действия он снял и опубликовал в запрещенной в России соцсети. Так мужчина решил ответить официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, требуя доказательств блокады Ленинграда.

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Мужчину, который осквернил памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, задержали. Об этом сообщили в СК Армении. Преступника обнаружили, когда он уже передвигался к границе. СК утверждает, что мужчина хотел сбежать, однако его удалось задержать. В Ереване местный житель осквернил памятник детям блокадного Ленинграда, свои действия он снял и опубликовал в запрещенной в России соцсети. Так мужчина решил ответить официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, требуя доказательств блокады Ленинграда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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