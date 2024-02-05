В Кремле не верят в независимость Европы от США

В Кремле не верят, что Европа создаст независимый от США оборонный союз

05 февраля 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

В Кремле не верят в независимость Европы от США Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле сомневаются, что европейским странам удастся создать собственную систему безопасности, независимую от США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Самостоятельное измерение политики безопасности, то есть именно идентичность в плане обеспечения собственной безопасности, в ЕС обсуждается более десятилетия. До сих пор у европейцев ничего не получалось. Они сохраняли свои НАТО ориетированные подходы. Эта мысль совсем не новая. Дебаты постоянно то оживляются, то наоборот уходят в пассив. Мы просто внимательно за этим наблюдаем», — сказал Песков. В Германии глава крупной федеральной земли Гессен Борис Райн предложил создать европейский военный союз без участия США. В качестве сдерживающего Россию фактора использовать ядерный потенциал Франции.

В Кремле сомневаются, что европейским странам удастся создать собственную систему безопасности, независимую от США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Самостоятельное измерение политики безопасности, то есть именно идентичность в плане обеспечения собственной безопасности, в ЕС обсуждается более десятилетия. До сих пор у европейцев ничего не получалось. Они сохраняли свои НАТО ориетированные подходы. Эта мысль совсем не новая. Дебаты постоянно то оживляются, то наоборот уходят в пассив. Мы просто внимательно за этим наблюдаем», — сказал Песков. В Германии глава крупной федеральной земли Гессен Борис Райн предложил создать европейский военный союз без участия США. В качестве сдерживающего Россию фактора использовать ядерный потенциал Франции.