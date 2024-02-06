06 февраля 2024

На Украине завершили расследование по делу Порошенко о госизмене

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Украины Петр Порошенко, порошенко петр
Статус Петра Порошенко после направления обвинительного акта в суд поменяется на обвиняемого Фото:

Госбюро расследований (ГБР) Украины завершило расследование дела бывшего президента страны Петра Порошенко о госизмене. Об этом сказано в официальном ответе ведомства.

«Досудебное расследование по „угольному делу“ завершено, экс-лидер и нардеп подозревается в совершении государственной измены и содействии террористической организации», — передает «Лента.ру». Отмечается, что сейчас материалы дела открыты для стороны защиты.

По завершении рассмотрения материалов ГБР должно направить обвинительный акт в суд против Петра Порошенко, сказано в тексте. После этого у него поменяется статус на обвиняемого, говорится в материале.

В 2021 году Поршенко предъявили обвинение в госизмене. В 2022 ему вручили повестку в суд. Там должны были рассмотреть вопрос об его аресте, однако арестовывать его не стали. Ему избрали меру пресечения в виде личного обязательства. Бывшему президенту нужно было сдать паспорта. Также суд арестовал его имущество.

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Госбюро расследований (ГБР) Украины завершило расследование дела бывшего президента страны Петра Порошенко о госизмене. Об этом сказано в официальном ответе ведомства. «Досудебное расследование по „угольному делу“ завершено, экс-лидер и нардеп подозревается в совершении государственной измены и содействии террористической организации», — передает «Лента.ру». Отмечается, что сейчас материалы дела открыты для стороны защиты. По завершении рассмотрения материалов ГБР должно направить обвинительный акт в суд против Петра Порошенко, сказано в тексте. После этого у него поменяется статус на обвиняемого, говорится в материале. В 2021 году Поршенко предъявили обвинение в госизмене. В 2022 ему вручили повестку в суд. Там должны были рассмотреть вопрос об его аресте, однако арестовывать его не стали. Ему избрали меру пресечения в виде личного обязательства. Бывшему президенту нужно было сдать паспорта. Также суд арестовал его имущество.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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