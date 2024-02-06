На Украине завершили расследование по делу Порошенко о госизмене

07 февраля 2024 в 02:59 Размер текста - 17 +

Статус Петра Порошенко после направления обвинительного акта в суд поменяется на обвиняемого Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины © URA.RU Госбюро расследований (ГБР) Украины завершило расследование дела бывшего президента страны Петра Порошенко о госизмене. Об этом сказано в официальном ответе ведомства. «Досудебное расследование по „угольному делу“ завершено, экс-лидер и нардеп подозревается в совершении государственной измены и содействии террористической организации», — передает «Лента.ру». Отмечается, что сейчас материалы дела открыты для стороны защиты. По завершении рассмотрения материалов ГБР должно направить обвинительный акт в суд против Петра Порошенко, сказано в тексте. После этого у него поменяется статус на обвиняемого, говорится в материале. В 2021 году Поршенко предъявили обвинение в госизмене. В 2022 ему вручили повестку в суд. Там должны были рассмотреть вопрос об его аресте, однако арестовывать его не стали. Ему избрали меру пресечения в виде личного обязательства. Бывшему президенту нужно было сдать паспорта. Также суд арестовал его имущество.

Госбюро расследований (ГБР) Украины завершило расследование дела бывшего президента страны Петра Порошенко о госизмене. Об этом сказано в официальном ответе ведомства. «Досудебное расследование по „угольному делу“ завершено, экс-лидер и нардеп подозревается в совершении государственной измены и содействии террористической организации», — передает «Лента.ру». Отмечается, что сейчас материалы дела открыты для стороны защиты. По завершении рассмотрения материалов ГБР должно направить обвинительный акт в суд против Петра Порошенко, сказано в тексте. После этого у него поменяется статус на обвиняемого, говорится в материале. В 2021 году Поршенко предъявили обвинение в госизмене. В 2022 ему вручили повестку в суд. Там должны были рассмотреть вопрос об его аресте, однако арестовывать его не стали. Ему избрали меру пресечения в виде личного обязательства. Бывшему президенту нужно было сдать паспорта. Также суд арестовал его имущество.