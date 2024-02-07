Посол РФ: возможное начало войны с КНДР в 2024 году зависит от США

07 февраля 2024 в 05:57 Размер текста - 17 +

Ким Чен ЫН сказал, что у КНДР «нет ни одной причины начать войну» с Америкой Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru У КНДР «нет ни одной причины начать войну» с Америкой, Китай ее не хочет. Возможное начало конфликта между странами полностью зависит от США. Такое заявление сделал посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. «КНДР войны не хочет. Будет 2024 год в Корее мирным, или начнется вооруженный конфликт, целиком и полностью зависит от американцев», — рассказал Мацегора. Его слова приводит ТАСС. Он напомнил, что руководитель КНДР Ким Чен Ын недавно произнес фразу: «У нас нет ни одной причины начать войну, у нас нет намерения сделать самим первый шаг в направлении войны». Это было сказано на сессии Верховного народного собрания страны. На Ближнем Востоке разразится третья мировая война, и Россия не примет в ней участия. Сроки начала глобального конфликта зависят от решений США, передает телеканал 360.

У КНДР «нет ни одной причины начать войну» с Америкой, Китай ее не хочет. Возможное начало конфликта между странами полностью зависит от США. Такое заявление сделал посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. «КНДР войны не хочет. Будет 2024 год в Корее мирным, или начнется вооруженный конфликт, целиком и полностью зависит от американцев», — рассказал Мацегора. Его слова приводит ТАСС. Он напомнил, что руководитель КНДР Ким Чен Ын недавно произнес фразу: «У нас нет ни одной причины начать войну, у нас нет намерения сделать самим первый шаг в направлении войны». Это было сказано на сессии Верховного народного собрания страны. На Ближнем Востоке разразится третья мировая война, и Россия не примет в ней участия. Сроки начала глобального конфликта зависят от решений США, передает телеканал 360.