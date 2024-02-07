Посол РФ: возможное начало войны с КНДР в 2024 году зависит от США

У КНДР «нет ни одной причины начать войну» с Америкой, Китай ее не хочет. Возможное начало конфликта между странами полностью зависит от США. Такое заявление сделал посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.
«КНДР войны не хочет. Будет 2024 год в Корее мирным, или начнется вооруженный конфликт, целиком и полностью зависит от американцев», — рассказал Мацегора. Его слова приводит ТАСС.
Он напомнил, что руководитель КНДР Ким Чен Ын недавно произнес фразу: «У нас нет ни одной причины начать войну, у нас нет намерения сделать самим первый шаг в направлении войны». Это было сказано на сессии Верховного народного собрания страны.
На Ближнем Востоке разразится третья мировая война, и Россия не примет в ней участия. Сроки начала глобального конфликта зависят от решений США, передает телеканал 360.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.