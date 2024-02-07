Посол РФ: возможное начало войны с КНДР в 2024 году зависит от США

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Клипарт. Сток Сайт президента России, ким чен ын,  stock
Ким Чен ЫН сказал, что у КНДР «нет ни одной причины начать войну» с Америкой Фото:

У КНДР «нет ни одной причины начать войну» с Америкой, Китай ее не хочет. Возможное начало конфликта между странами полностью зависит от США. Такое заявление сделал посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

«КНДР войны не хочет. Будет 2024 год в Корее мирным, или начнется вооруженный конфликт, целиком и полностью зависит от американцев», — рассказал Мацегора. Его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что руководитель КНДР Ким Чен Ын недавно произнес фразу: «У нас нет ни одной причины начать войну, у нас нет намерения сделать самим первый шаг в направлении войны». Это было сказано на сессии Верховного народного собрания страны.

На Ближнем Востоке разразится третья мировая война, и Россия не примет в ней участия. Сроки начала глобального конфликта зависят от решений США, передает телеканал 360.

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У КНДР «нет ни одной причины начать войну» с Америкой, Китай ее не хочет. Возможное начало конфликта между странами полностью зависит от США. Такое заявление сделал посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. «КНДР войны не хочет. Будет 2024 год в Корее мирным, или начнется вооруженный конфликт, целиком и полностью зависит от американцев», — рассказал Мацегора. Его слова приводит ТАСС. Он напомнил, что руководитель КНДР Ким Чен Ын недавно произнес фразу: «У нас нет ни одной причины начать войну, у нас нет намерения сделать самим первый шаг в направлении войны». Это было сказано на сессии Верховного народного собрания страны. На Ближнем Востоке разразится третья мировая война, и Россия не примет в ней участия. Сроки начала глобального конфликта зависят от решений США, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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