12 февраля 2024

Россиянка в суде США признала вину по делу об отправке комплектующих ракет в РФ

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По этому делу Кристине Пузыревой грозит до 20 лет лишения свободы Фото:

Суд в Нью-Йорке (США) обвинил гражданку России и Канады Кристину Пузыреву в сговоре с целью отмывания средств, полученных благодаря отправке вооружения российским предприятиям, попавшим под санкции. Девушка признала свою вину, сообщил минюст США.

В сообщении министерства юстиции, которое приводит ТАСС, говорится, что девушка поставляла комплектующие для беспилотников, ракетных комплексов и других видов вооружения, нарушив нормы экспортного контроля и санкций. Отправленные предметы позже были позже обнаружены в зоне проведения специальной военной операции. Пузыревой грозит до 20 лет тюремного заключения, она признала свою вину.

В октябре 2023 года по этому делу также предъявили обвинения Николаю Гольцову и Салимджону Насриддинову. Гольцов является гражданином России и Канады, а Насриддинов — РФ и Таджикистана.

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Суд в Нью-Йорке (США) обвинил гражданку России и Канады Кристину Пузыреву в сговоре с целью отмывания средств, полученных благодаря отправке вооружения российским предприятиям, попавшим под санкции. Девушка признала свою вину, сообщил минюст США. В сообщении министерства юстиции, которое приводит ТАСС, говорится, что девушка поставляла комплектующие для беспилотников, ракетных комплексов и других видов вооружения, нарушив нормы экспортного контроля и санкций. Отправленные предметы позже были позже обнаружены в зоне проведения специальной военной операции. Пузыревой грозит до 20 лет тюремного заключения, она признала свою вину. В октябре 2023 года по этому делу также предъявили обвинения Николаю Гольцову и Салимджону Насриддинову. Гольцов является гражданином России и Канады, а Насриддинов — РФ и Таджикистана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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