Россиянка в суде США признала вину по делу об отправке комплектующих ракет в РФ

Суд в Нью-Йорке (США) обвинил гражданку России и Канады Кристину Пузыреву в сговоре с целью отмывания средств, полученных благодаря отправке вооружения российским предприятиям, попавшим под санкции. Девушка признала свою вину, сообщил минюст США.
В сообщении министерства юстиции, которое приводит ТАСС, говорится, что девушка поставляла комплектующие для беспилотников, ракетных комплексов и других видов вооружения, нарушив нормы экспортного контроля и санкций. Отправленные предметы позже были позже обнаружены в зоне проведения специальной военной операции. Пузыревой грозит до 20 лет тюремного заключения, она признала свою вину.
В октябре 2023 года по этому делу также предъявили обвинения Николаю Гольцову и Салимджону Насриддинову. Гольцов является гражданином России и Канады, а Насриддинов — РФ и Таджикистана.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.