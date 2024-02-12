Россиянка в суде США признала вину по делу об отправке комплектующих ракет в РФ

13 февраля 2024 в 01:59 Размер текста - 17 +

По этому делу Кристине Пузыревой грозит до 20 лет лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд в Нью-Йорке (США) обвинил гражданку России и Канады Кристину Пузыреву в сговоре с целью отмывания средств, полученных благодаря отправке вооружения российским предприятиям, попавшим под санкции. Девушка признала свою вину, сообщил минюст США. В сообщении министерства юстиции, которое приводит ТАСС, говорится, что девушка поставляла комплектующие для беспилотников, ракетных комплексов и других видов вооружения, нарушив нормы экспортного контроля и санкций. Отправленные предметы позже были позже обнаружены в зоне проведения специальной военной операции. Пузыревой грозит до 20 лет тюремного заключения, она признала свою вину. В октябре 2023 года по этому делу также предъявили обвинения Николаю Гольцову и Салимджону Насриддинову. Гольцов является гражданином России и Канады, а Насриддинов — РФ и Таджикистана.

Суд в Нью-Йорке (США) обвинил гражданку России и Канады Кристину Пузыреву в сговоре с целью отмывания средств, полученных благодаря отправке вооружения российским предприятиям, попавшим под санкции. Девушка признала свою вину, сообщил минюст США. В сообщении министерства юстиции, которое приводит ТАСС, говорится, что девушка поставляла комплектующие для беспилотников, ракетных комплексов и других видов вооружения, нарушив нормы экспортного контроля и санкций. Отправленные предметы позже были позже обнаружены в зоне проведения специальной военной операции. Пузыревой грозит до 20 лет тюремного заключения, она признала свою вину. В октябре 2023 года по этому делу также предъявили обвинения Николаю Гольцову и Салимджону Насриддинову. Гольцов является гражданином России и Канады, а Насриддинов — РФ и Таджикистана.