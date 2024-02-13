В Екатеринбурге открыли выставку о взгляде на мир «нулевых». Фото

В Екатеринбурге в ГЦСИ открылась дебютная выставка Арины Воробьевой

13 февраля 2024 в 19:55 Размер текста - 17 +

Большая часть экспозиции показывает вещи, которые знакомы детям 2000-х Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Уральском филиал музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГЦСИ) запустили вторую часть проекта «Точка схода. Кураторский диптих». Гости смогут заглянуть в голову художнице Арине Воробьевой (аришеньке), которая показывает, что она переживает нечто сокровенное и какие вещи могут охарактеризовать ее как личность. Оценить экспозицию отправилось URA.RU. Авторы проекта Алек Девятаев и Воробьева успели примерить на себя две роли. Сначала молодой человек выступил в качестве художника, а Арина — куратором, а в этот раз представители культурного сообщества поменялись местами. «Сегодняшний проект — это часть диптиха. Инверсия — это заданная логика художественного эксперимента. Это не чистый жанр выставки, а вызов для нас, отчасти это манифест команды [ГЦСИ], которая сильно обновилась осенью. Нам хотелось познакомиться с художественным обществом, сократить с ним дистанцию», — пояснила заведующая ГЦСИ Анна Акимова. Арина Воробьева больше известна в творческой тусовке города как экс-куратор галереи «Синара Арт». Сейчас девушка решила заявить о себе в ипостаси художницы. Свои ключевые приемы, «маленькость» и мимикрию, она показывает в псевдониме (скобочки-ладошки) и в проекте «я всегда влюблялась в один и тот же знак зодиака». Зрители могут увидеть детский взгляд девушки на мир «нулевых» и актуальное самоощущение автора. Все тексты и само название выставки намерено написаны с маленькой буквы. «Я художница, пишущая тексты. Через маленькую букву я выражаю свою причастность к сообществу писательниц и поэтесс, которые отказались от большой буквы намеренно. Мне важно сохранить это в своей идентичности и в псевдониме», — говорит Арина Воробьева. Воспоминания о детстве девушка представляет в ироничном свете. Например, (аришенька) предлагает публике посмотреть телевизор, в котором она переосмыслила поп-клипы 2000-х годов, где певицы показывали себя независимыми и сильными. Текст песни написан с нуля, а голос художницы обработан нейросетью. Примечательной частью экспозиции является накрытый стол, который находится в центре зала. Он затрагивает личный семейный сценарий художницы и предлагает с ним ознакомиться гостям. Человек садиться на одно из мест, открывает конверт, который лежит на тарелке, и читает текст — он ведет гостя на другое место. Так постепенно раскрывается вся история (аришеньки). Не менее яркой деталью можно назвать ярко-розовую ванну с идеализированным силуэтом самой Арины. «Это символ идеальной, утрированной женщины, которая находится в коконе и пытается выбраться из него. Эта эстетика ужасно красивого отражается в яркости, невозможности с ней взаимодействовать», — поясняет куратор выставки Алек Девятаев. Также посетители смогут найти тревожный чемоданчик Арины Воробьевой, куб со слоями ее жизни и многое другое. Все пространство окружают полотна с текстом из блога художницы, где она делится своими переживаниями по поводу личной жизни и своей новой роли в мире художников. Оценить «я всегда влюблялась в один и тот же знак зодиака» можно с 14 февраля по 31 марта. Посетителей выставка будет ждать на втором этаже ГЦСИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Уральском филиал музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГЦСИ) запустили вторую часть проекта «Точка схода. Кураторский диптих». Гости смогут заглянуть в голову художнице Арине Воробьевой (аришеньке), которая показывает, что она переживает нечто сокровенное и какие вещи могут охарактеризовать ее как личность. Оценить экспозицию отправилось URA.RU. Авторы проекта Алек Девятаев и Воробьева успели примерить на себя две роли. Сначала молодой человек выступил в качестве художника, а Арина — куратором, а в этот раз представители культурного сообщества поменялись местами. «Сегодняшний проект — это часть диптиха. Инверсия — это заданная логика художественного эксперимента. Это не чистый жанр выставки, а вызов для нас, отчасти это манифест команды [ГЦСИ], которая сильно обновилась осенью. Нам хотелось познакомиться с художественным обществом, сократить с ним дистанцию», — пояснила заведующая ГЦСИ Анна Акимова. Арина Воробьева больше известна в творческой тусовке города как экс-куратор галереи «Синара Арт». Сейчас девушка решила заявить о себе в ипостаси художницы. Свои ключевые приемы, «маленькость» и мимикрию, она показывает в псевдониме (скобочки-ладошки) и в проекте «я всегда влюблялась в один и тот же знак зодиака». Зрители могут увидеть детский взгляд девушки на мир «нулевых» и актуальное самоощущение автора. Все тексты и само название выставки намерено написаны с маленькой буквы. «Я художница, пишущая тексты. Через маленькую букву я выражаю свою причастность к сообществу писательниц и поэтесс, которые отказались от большой буквы намеренно. Мне важно сохранить это в своей идентичности и в псевдониме», — говорит Арина Воробьева. Воспоминания о детстве девушка представляет в ироничном свете. Например, (аришенька) предлагает публике посмотреть телевизор, в котором она переосмыслила поп-клипы 2000-х годов, где певицы показывали себя независимыми и сильными. Текст песни написан с нуля, а голос художницы обработан нейросетью. Примечательной частью экспозиции является накрытый стол, который находится в центре зала. Он затрагивает личный семейный сценарий художницы и предлагает с ним ознакомиться гостям. Человек садиться на одно из мест, открывает конверт, который лежит на тарелке, и читает текст — он ведет гостя на другое место. Так постепенно раскрывается вся история (аришеньки). Не менее яркой деталью можно назвать ярко-розовую ванну с идеализированным силуэтом самой Арины. «Это символ идеальной, утрированной женщины, которая находится в коконе и пытается выбраться из него. Эта эстетика ужасно красивого отражается в яркости, невозможности с ней взаимодействовать», — поясняет куратор выставки Алек Девятаев. Также посетители смогут найти тревожный чемоданчик Арины Воробьевой, куб со слоями ее жизни и многое другое. Все пространство окружают полотна с текстом из блога художницы, где она делится своими переживаниями по поводу личной жизни и своей новой роли в мире художников. Оценить «я всегда влюблялась в один и тот же знак зодиака» можно с 14 февраля по 31 марта. Посетителей выставка будет ждать на втором этаже ГЦСИ.