Где в Евросоюзе запрещены автомобили с российскими номерами, и какое наказание ждет владельцев

С 16 марта в Финляндии вступил в силу запрет о пребывании в стране автомобилей с номерами России. Такие же меры были приняты еще в ряде стран. Например, в Германии, Эстонии и Польше. URA.RU рассказывает, в каких еще странах запрещено пребывание машин с российскими номерами, и какое наказание может за этим последовать.
Новые ограничения в Финляндии
С 16 марта текущего года Финляндия ужесточила правила пребывания автомобилей с российскими номерами на своей территории. Этот запрет является частью более широких мер, принятых рядом европейских стран. Они направлены на ограничение использования транспортных средств, зарегистрированных в России.
При этом конфискация машины возможно только в случае начала уголовного расследования. Соответственно, конфискация не является автоматической мерой при нарушении нового законодательства.
Исключения из правил
Запрет не распространяется на студентов очной формы обучения и лиц, работающих в Финляндии по срочному трудовому договору. Однако при условии, что их автомобили были ввезены в страну до введения ограничений на въезд.
Предыстория запрета
Финляндия уже запретила въезд на автомобилях, зарегистрированных в России с 16 сентября 2023 года. Это ограничение также затрагивает границу с Норвегией.
Основания для введения запрета
Аналогичные меры были приняты властями Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Норвегии, Болгарии и Германии. Правительства стран-членов Евросоюза ссылаются на инструкции Еврокомиссии. В соответствии с ними, въезд автомобилей с российскими номерами может рассматриваться как незаконный импорт.
Запрет на авто с номерами РФ в странах ЕС
Литва
В Литве с 3 марта 2024 года было объявлено, что российские автомобили должны покинуть территорию страны до 11 марта, сообщили в «
Наказание
В случае невыполнения требований владельцы могут столкнуться с административными штрафами и конфискацией транспортного средства. Однако для транзита через Литву в Калининградскую область и обратно предусмотрены исключения.
Эстония
С 13 сентября 2023 года Эстония также запретила въезд автомобилей с российскими номерами. Те машины, которые уже находятся в стране, должны быть зарегистрированы в Эстонии или вывезены из нее в течение шести месяцев.
Наказание
Изымать автомобили эстонские власти на данный момент не планируют.
Латвия
В Латвии запрет на российские автомобили начал действовать с 15 февраля 2024 года.
Наказание
Нарушителям грозит штраф и возможная конфискация авто. Исключения касаются транзитных авто и машин дипломатов. Однако водители должны представить доказательства того, что транзит является зарегистрированным в системе CSDD.
Польша
Польша запретила въезд пассажирским автомобилям с российскими номерами с 17 сентября 2023 года. Запрет касается всех водителей независимо от гражданства.
Норвегия
С 3 октября 2023 года Норвегия запретила въезд автомобилей, зарегистрированных в РФ.
Исключение и подтверждение пребывания в стране
Однако есть исключения для определенных категорий транспортных средств и по гуманитарным причинам. Например, запрет не коснется машин, которые принадлежат норвежцам или гражданам стран Европейской экономической зоны, которые постоянно проживают в России. В свою очередь, гуманитарными причинами являются смерть, похороны и острые заболевания.
Германия
Германия также приняла меры против пересечения своей границы на транспорте с российскими номерами.
Наказание
Нарушение закона может привести к аресту автомобиля.
Болгария
В Болгарии запрет на российские номера начал действовать со 2 октября 2023 года. Он касается как легковых автомобилей, так и грузовиков.
Ранее сообщалось, что граждане России на 45% стали меньше ездить в Европу из-за запрета на въезд автомобилей с номерами РФ. В погранслужбе ФСБ отметили, что за третий квартал 2023 года было зафиксировано 378,8 тысячи поездок. В аналогичный период 2022 года их число составляло 684,4 тысячи поездок.
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