Где в Евросоюзе запрещены автомобили с российскими номерами, и какое наказание ждет владельцев

В Финляндии начал действовать запрет на авто с номерами РФ

16 марта 2024 в 10:27 Размер текста - 17 +

Ряд европейских стран запретил въезд на свою территорию авто с российскими номерами Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности С 16 марта в Финляндии вступил в силу запрет о пребывании в стране автомобилей с номерами России. Такие же меры были приняты еще в ряде стран. Например, в Германии, Эстонии и Польше. URA.RU рассказывает, в каких еще странах запрещено пребывание машин с российскими номерами, и какое наказание может за этим последовать. Новые ограничения в Финляндии С 16 марта текущего года Финляндия ужесточила правила пребывания автомобилей с российскими номерами на своей территории. Этот запрет является частью более широких мер, принятых рядом европейских стран. Они направлены на ограничение использования транспортных средств, зарегистрированных в России. При этом конфискация машины возможно только в случае начала уголовного расследования. Соответственно, конфискация не является автоматической мерой при нарушении нового законодательства. Исключения из правил Запрет не распространяется на студентов очной формы обучения и лиц, работающих в Финляндии по срочному трудовому договору. Однако при условии, что их автомобили были ввезены в страну до введения ограничений на въезд. Предыстория запрета Финляндия уже запретила въезд на автомобилях, зарегистрированных в России с 16 сентября 2023 года. Это ограничение также затрагивает границу с Норвегией. Основания для введения запрета Аналогичные меры были приняты властями Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Норвегии, Болгарии и Германии. Правительства стран-членов Евросоюза ссылаются на инструкции Еврокомиссии. В соответствии с ними, въезд автомобилей с российскими номерами может рассматриваться как незаконный импорт. Запрет на авто с номерами РФ в странах ЕС Литва В Литве с 3 марта 2024 года было объявлено, что российские автомобили должны покинуть территорию страны до 11 марта, сообщили в « Коммерсант» . Наказание В случае невыполнения требований владельцы могут столкнуться с административными штрафами и конфискацией транспортного средства. Однако для транзита через Литву в Калининградскую область и обратно предусмотрены исключения. Эстония С 13 сентября 2023 года Эстония также запретила въезд автомобилей с российскими номерами. Те машины, которые уже находятся в стране, должны быть зарегистрированы в Эстонии или вывезены из нее в течение шести месяцев. Наказание Изымать автомобили эстонские власти на данный момент не планируют. Латвия В Латвии запрет на российские автомобили начал действовать с 15 февраля 2024 года. Наказание Нарушителям грозит штраф и возможная конфискация авто. Исключения касаются транзитных авто и машин дипломатов. Однако водители должны представить доказательства того, что транзит является зарегистрированным в системе CSDD. Польша Польша запретила въезд пассажирским автомобилям с российскими номерами с 17 сентября 2023 года. Запрет касается всех водителей независимо от гражданства. Норвегия С 3 октября 2023 года Норвегия запретила въезд автомобилей, зарегистрированных в РФ. Исключение и подтверждение пребывания в стране Однако есть исключения для определенных категорий транспортных средств и по гуманитарным причинам. Например, запрет не коснется машин, которые принадлежат норвежцам или гражданам стран Европейской экономической зоны, которые постоянно проживают в России. В свою очередь, гуманитарными причинами являются смерть, похороны и острые заболевания. Германия Германия также приняла меры против пересечения своей границы на транспорте с российскими номерами. Наказание Нарушение закона может привести к аресту автомобиля. Болгария В Болгарии запрет на российские номера начал действовать со 2 октября 2023 года. Он касается как легковых автомобилей, так и грузовиков. Ранее сообщалось, что граждане России на 45% стали меньше ездить в Европу из-за запрета на въезд автомобилей с номерами РФ. В погранслужбе ФСБ отметили, что за третий квартал 2023 года было зафиксировано 378,8 тысячи поездок. В аналогичный период 2022 года их число составляло 684,4 тысячи поездок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 16 марта в Финляндии вступил в силу запрет о пребывании в стране автомобилей с номерами России. Такие же меры были приняты еще в ряде стран. Например, в Германии, Эстонии и Польше. URA.RU рассказывает, в каких еще странах запрещено пребывание машин с российскими номерами, и какое наказание может за этим последовать. С 16 марта текущего года Финляндия ужесточила правила пребывания автомобилей с российскими номерами на своей территории. Этот запрет является частью более широких мер, принятых рядом европейских стран. Они направлены на ограничение использования транспортных средств, зарегистрированных в России. При этом конфискация машины возможно только в случае начала уголовного расследования. Соответственно, конфискация не является автоматической мерой при нарушении нового законодательства. Запрет не распространяется на студентов очной формы обучения и лиц, работающих в Финляндии по срочному трудовому договору. Однако при условии, что их автомобили были ввезены в страну до введения ограничений на въезд. Финляндия уже запретила въезд на автомобилях, зарегистрированных в России с 16 сентября 2023 года. Это ограничение также затрагивает границу с Норвегией. Аналогичные меры были приняты властями Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Норвегии, Болгарии и Германии. Правительства стран-членов Евросоюза ссылаются на инструкции Еврокомиссии. В соответствии с ними, въезд автомобилей с российскими номерами может рассматриваться как незаконный импорт. В Литве с 3 марта 2024 года было объявлено, что российские автомобили должны покинуть территорию страны до 11 марта, сообщили в «Коммерсант». В случае невыполнения требований владельцы могут столкнуться с административными штрафами и конфискацией транспортного средства. Однако для транзита через Литву в Калининградскую область и обратно предусмотрены исключения. С 13 сентября 2023 года Эстония также запретила въезд автомобилей с российскими номерами. Те машины, которые уже находятся в стране, должны быть зарегистрированы в Эстонии или вывезены из нее в течение шести месяцев. Изымать автомобили эстонские власти на данный момент не планируют. В Латвии запрет на российские автомобили начал действовать с 15 февраля 2024 года. Нарушителям грозит штраф и возможная конфискация авто. Исключения касаются транзитных авто и машин дипломатов. Однако водители должны представить доказательства того, что транзит является зарегистрированным в системе CSDD. Польша запретила въезд пассажирским автомобилям с российскими номерами с 17 сентября 2023 года. Запрет касается всех водителей независимо от гражданства. С 3 октября 2023 года Норвегия запретила въезд автомобилей, зарегистрированных в РФ. Однако есть исключения для определенных категорий транспортных средств и по гуманитарным причинам. Например, запрет не коснется машин, которые принадлежат норвежцам или гражданам стран Европейской экономической зоны, которые постоянно проживают в России. В свою очередь, гуманитарными причинами являются смерть, похороны и острые заболевания. Германия также приняла меры против пересечения своей границы на транспорте с российскими номерами. Нарушение закона может привести к аресту автомобиля. В Болгарии запрет на российские номера начал действовать со 2 октября 2023 года. Он касается как легковых автомобилей, так и грузовиков. Ранее сообщалось, что граждане России на 45% стали меньше ездить в Европу из-за запрета на въезд автомобилей с номерами РФ. В погранслужбе ФСБ отметили, что за третий квартал 2023 года было зафиксировано 378,8 тысячи поездок. В аналогичный период 2022 года их число составляло 684,4 тысячи поездок.