Сырский раскрыл приоритетные задачи на должности главкома

Главком ВСУ Сырский: развитие БПЛА является приоритетом

19 марта 2024 в 10:12 Размер текста - 17 +

Александр Сырский назвал приоритетом обеспечение военных новейшим вооружением Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Приоритетной задачей на должности главнокомандующего ВСУ Александр Сырский назвал развитие беспилотных систем. Еще одна главная цель — обеспечение армии новейшим вооружением. «Развитие применения беспилотных систем — это мой приоритет», — написал Сырский в своем telegram-канале. Он добавил, что еще одним приоритетом для него является обеспечение военных новейшим вооружением. Главком добавил, что отдельный акцент делается на подготовке специалистов по радиоэлектронной борьбе, беспилотным системам, а также автоматизированным системам управления. Ранее украинский пленный боец Александр Гуприн рассказал, что военнослужащие ВСУ ждали перемирия после назначения на должность главкома Сырского. По его словам, военные надеялись, что новому главнокомандующему, возможно, все же удастся договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу урегулирования конфликта с РФ, передает Life. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Приоритетной задачей на должности главнокомандующего ВСУ Александр Сырский назвал развитие беспилотных систем. Еще одна главная цель — обеспечение армии новейшим вооружением. «Развитие применения беспилотных систем — это мой приоритет», — написал Сырский в своем telegram-канале. Он добавил, что еще одним приоритетом для него является обеспечение военных новейшим вооружением. Главком добавил, что отдельный акцент делается на подготовке специалистов по радиоэлектронной борьбе, беспилотным системам, а также автоматизированным системам управления. Ранее украинский пленный боец Александр Гуприн рассказал, что военнослужащие ВСУ ждали перемирия после назначения на должность главкома Сырского. По его словам, военные надеялись, что новому главнокомандующему, возможно, все же удастся договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу урегулирования конфликта с РФ, передает Life.