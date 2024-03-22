Кимаковский: Украина лишилась энергомощностей для обеспечения ВСУ и ВПК

Поражение украинских энергообъектов лишило страну мощностей, которые нужны для обеспечения нужд военно-промышленного комплекса и ВСУ. Об этом сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
«При атаках на энергогенерирующие мощности или на систему распределения учитываются потребности населения. <…> И уничтожаются те мощности, которые могут использоваться дополнительно для производства ремонта вооружения или содержания воинских частей», — передает РИА Новости слова Кимаковского. Он добавил, что при атаках на энергосистемы были нанесены точечные удары по электроподстанциям и энергогенерации, использующихся для поддержки инфраструктуры ВПК или военной инфраструктуры.
Кимаковский отметил, что власти Украины могут сделать распределение электричества в пользу ВСУ. По его словам, военные делают все, чтобы украинцы бедствовали.
Ранее сообщалось, что по Ладыженской ГРЭС в Винницкой области, Днепровской ГЭС, Змиевской ГРЭС и ТЭЦ 3 в Харьковской области нанесли удар. В украинской компании «Энергоатом» подтвердили, что в результате этого отключили воздушная линия ПЛ-750кВ «Днепровская».
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