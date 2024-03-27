Песков высказался об официальной версии по теракту в «Крокусе»

Песков: официальных версий по теракту в «Крокусе» пока не высказывалось

27 марта 2024 в 23:39 Размер текста - 17 +

Следственный комитет объявит результаты по теракту позже, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Официальных версий по теракту в «Крокус Сити Холле» пока не выдвигалось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Никаких официальных версий по теракту в „Крокусе“ пока не высказывалось», — заявил Песков в интервью «Известиям». По его словам, нужно дождаться, пока следственные органы проведут расследование и на основании фактов объявят результаты. Песков также прокомментировал реакцию США на теракт в Подмосковье. Он заявил, что Штаты пытаются переключить внимание, заявляя об одной единственной версии теракта в «Крокус Сити Холле». По данным МЧС, в результате теракта погибло 143 человека, сообщает RT. Cреди них — пять детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальных версий по теракту в «Крокус Сити Холле» пока не выдвигалось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Никаких официальных версий по теракту в „Крокусе“ пока не высказывалось», — заявил Песков в интервью «Известиям». По его словам, нужно дождаться, пока следственные органы проведут расследование и на основании фактов объявят результаты. Песков также прокомментировал реакцию США на теракт в Подмосковье. Он заявил, что Штаты пытаются переключить внимание, заявляя об одной единственной версии теракта в «Крокус Сити Холле». По данным МЧС, в результате теракта погибло 143 человека, сообщает RT. Cреди них — пять детей.