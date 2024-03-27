27 марта 2024

Песков высказался об официальной версии по теракту в «Крокусе»

Песков: официальных версий по теракту в «Крокусе» пока не высказывалось
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
Следственный комитет объявит результаты по теракту позже, заявил Песков Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Официальных версий по теракту в «Крокус Сити Холле» пока не выдвигалось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких официальных версий по теракту в „Крокусе“ пока не высказывалось», — заявил Песков в интервью «Известиям». По его словам, нужно дождаться, пока следственные органы проведут расследование и на основании фактов объявят результаты.

Песков также прокомментировал реакцию США на теракт в Подмосковье. Он заявил, что Штаты пытаются переключить внимание, заявляя об одной единственной версии теракта в «Крокус Сити Холле». По данным МЧС, в результате теракта погибло 143 человека, сообщает RT. Cреди них — пять детей.

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Официальных версий по теракту в «Крокус Сити Холле» пока не выдвигалось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Никаких официальных версий по теракту в „Крокусе“ пока не высказывалось», — заявил Песков в интервью «Известиям». По его словам, нужно дождаться, пока следственные органы проведут расследование и на основании фактов объявят результаты. Песков также прокомментировал реакцию США на теракт в Подмосковье. Он заявил, что Штаты пытаются переключить внимание, заявляя об одной единственной версии теракта в «Крокус Сити Холле». По данным МЧС, в результате теракта погибло 143 человека, сообщает RT. Cреди них — пять детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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