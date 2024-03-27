«Осторожно, новости»: в Москве прохожие обнаружили гранату на асфальте

28 марта 2024 в 01:13 Размер текста - 17 +

Прохожие наткнулись на лежащую на дороге гранату в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU На северо-востоке Москвы перекрыли улицу из-за предмета, похожего на гранату. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости», ссылаясь на очевидцев. «Жители района Северный увидели на Челобитьевском шоссе на дороге около остановки предмет, похожий на гранату или муляж. На место вызвали экстренные службы. Движение перекрыто, ожидаются взрывотехники», — говорится в сообщении. При этом официальных данных не поступало. По данным SHOT, прохожие обнаружили гранату на асфальте в Москве. Там уточнили, что предмет, похожий на гранату, очевидцы нашли на улице Летчика Спирина. Обновлено в 23:42 (мск): URA.RU направило запрос в МЧС по городу Москвы для уточнения информации. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На северо-востоке Москвы перекрыли улицу из-за предмета, похожего на гранату. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости», ссылаясь на очевидцев. «Жители района Северный увидели на Челобитьевском шоссе на дороге около остановки предмет, похожий на гранату или муляж. На место вызвали экстренные службы. Движение перекрыто, ожидаются взрывотехники», — говорится в сообщении. При этом официальных данных не поступало. По данным SHOT, прохожие обнаружили гранату на асфальте в Москве. Там уточнили, что предмет, похожий на гранату, очевидцы нашли на улице Летчика Спирина. Обновлено в 23:42 (мск): URA.RU направило запрос в МЧС по городу Москвы для уточнения информации. Ответ ожидается.