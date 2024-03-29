«Укрэнерго» сообщил о повреждениях энергетических объектов на Украине

Энергетические объекты Украины получили повреждения 29 марта
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Тепловые и гидроэлектростанции в центре и на западе Украины получили повреждения. Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».
«Получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции в Центральном и Западном регионах», — сообщили в «Укрэнерго». Там также рассказали, что в Днепропетровской области применены аварийные отключения электроэнергии.
Утром 29 марта сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Кременчуге и Хмельницком. По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены во многих городах, в том числе Киеве, звучали с вечера 28 марта, передает RT.
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