Новое правительство Палестины приведено к присяге

01 апреля 2024 в 00:14 Размер текста - 17 +

В Палестине приняло присягу новое правительство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новое правительство Палестины возглавил Мухаммед Мустафа. Оно официально приступило к выполнению своих обязанностей. Об этом сообщило агентство WAFA. «Церемония инаугурации нового правительства Палестины состоялась в Рамалле. Кабинет министров под руководством Мухаммеда Мустафы принес присягу на верность Палестинской национальной администрации», — уточняет агентство. Прежнее правительство Палестины 26 февраля ушло в отставку. Однако кабинет министров продолжал исполнять свои обязанности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новое правительство Палестины возглавил Мухаммед Мустафа. Оно официально приступило к выполнению своих обязанностей. Об этом сообщило агентство WAFA. «Церемония инаугурации нового правительства Палестины состоялась в Рамалле. Кабинет министров под руководством Мухаммеда Мустафы принес присягу на верность Палестинской национальной администрации», — уточняет агентство. Прежнее правительство Палестины 26 февраля ушло в отставку. Однако кабинет министров продолжал исполнять свои обязанности.