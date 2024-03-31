31 марта 2024

Новое правительство Палестины приведено к присяге

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В Палестине приняло присягу новое правительство Фото:

Новое правительство Палестины возглавил Мухаммед Мустафа. Оно официально приступило к выполнению своих обязанностей. Об этом сообщило агентство WAFA.

«Церемония инаугурации нового правительства Палестины состоялась в Рамалле. Кабинет министров под руководством Мухаммеда Мустафы принес присягу на верность Палестинской национальной администрации», — уточняет агентство.

Прежнее правительство Палестины 26 февраля ушло в отставку. Однако кабинет министров продолжал исполнять свои обязанности.

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Новое правительство Палестины возглавил Мухаммед Мустафа. Оно официально приступило к выполнению своих обязанностей. Об этом сообщило агентство WAFA. «Церемония инаугурации нового правительства Палестины состоялась в Рамалле. Кабинет министров под руководством Мухаммеда Мустафы принес присягу на верность Палестинской национальной администрации», — уточняет агентство. Прежнее правительство Палестины 26 февраля ушло в отставку. Однако кабинет министров продолжал исполнять свои обязанности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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