Новое правительство Палестины приведено к присяге

В Палестине приняло присягу новое правительство
Новое правительство Палестины возглавил Мухаммед Мустафа. Оно официально приступило к выполнению своих обязанностей. Об этом сообщило агентство WAFA.
«Церемония инаугурации нового правительства Палестины состоялась в Рамалле. Кабинет министров под руководством Мухаммеда Мустафы принес присягу на верность Палестинской национальной администрации», —
Прежнее правительство Палестины 26 февраля ушло в отставку. Однако кабинет министров продолжал исполнять свои обязанности.
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