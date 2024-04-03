РИА Новости: десятки тел погибших в «Крокусе» выдали родственникам

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Акция памяти с участием представителей разных стран у Крокус Сити Холла. 30 марта 2024. Москва, крокус сити холл мемориал, венок оон
Тела 84 погибших в «Крокусе» вернули родственникам, передает РИАН Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Тела 84 россиян, погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске выданы родственникам. Об этом сообщают экстренные службы.

«Тела 84 погибших в „Крокусе“ выдали родственникам для захоронения», — передает РИА Новости. Журналисты ссылаются на заявления экстренных служб.

В настоящий момент известно о 144 погибших в результате теракта. Он произошел 22 марта. Продолжается расследование дела.

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Тела 84 россиян, погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске выданы родственникам. Об этом сообщают экстренные службы. «Тела 84 погибших в „Крокусе“ выдали родственникам для захоронения», — передает РИА Новости. Журналисты ссылаются на заявления экстренных служб. В настоящий момент известно о 144 погибших в результате теракта. Он произошел 22 марта. Продолжается расследование дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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