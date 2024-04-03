Происшествия РИА Новости: десятки тел погибших в «Крокусе» выдали родственникам 03 апреля 2024 в 12:50 Размер текста - 17 + Тела 84 погибших в «Крокусе» вернули родственникам, передает РИАН Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Тела 84 россиян, погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске выданы родственникам. Об этом сообщают экстренные службы. «Тела 84 погибших в „Крокусе“ выдали родственникам для захоронения», — передает РИА Новости. Журналисты ссылаются на заявления экстренных служб. В настоящий момент известно о 144 погибших в результате теракта. Он произошел 22 марта. Продолжается расследование дела. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Тела 84 россиян, погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске выданы родственникам. Об этом сообщают экстренные службы. «Тела 84 погибших в „Крокусе“ выдали родственникам для захоронения», — передает РИА Новости. Журналисты ссылаются на заявления экстренных служб. В настоящий момент известно о 144 погибших в результате теракта. Он произошел 22 марта. Продолжается расследование дела. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям