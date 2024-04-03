РИА Новости: десятки тел погибших в «Крокусе» выдали родственникам

Тела 84 погибших в «Крокусе» вернули родственникам, передает РИАН
новость из сюжетаТеракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Тела 84 россиян, погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске выданы родственникам. Об этом сообщают экстренные службы.
«Тела 84 погибших в „Крокусе“ выдали родственникам для захоронения», — передает РИА Новости. Журналисты ссылаются на заявления экстренных служб.
В настоящий момент известно о 144 погибших в результате теракта. Он произошел 22 марта. Продолжается расследование дела.
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