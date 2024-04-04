Стало известно, что Россия сделала с военными объектами на Украине

ВС РФ усилили атаки по военным объектам на всей территории Украины. Об этом сообщило издание Al Khaleej.
«Российские войска усилили удары по жизненно важным украинским военным объектам по всей территории», — говорится в материале издания. Отмечается, что ВС РФ при ударах впервые применили мощные авиабомбы и стратегические бомбардировщики.
Ранее ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобычи Украины. В результате объекты были поражены, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что групповой удар был нанесен высокоточным оружием и БПЛА, передает деловое издание «Взгляд».
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ВС РФ усилили атаки по военным объектам на всей территории Украины. Об этом сообщило издание Al Khaleej. «Российские войска усилили удары по жизненно важным украинским военным объектам по всей территории», — говорится в материале издания. Отмечается, что ВС РФ при ударах впервые применили мощные авиабомбы и стратегические бомбардировщики. Ранее ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобычи Украины. В результате объекты были поражены, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что групповой удар был нанесен высокоточным оружием и БПЛА, передает деловое издание «Взгляд».