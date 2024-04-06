Путин и Мишустин поздравили президента Абхазии с Днем рождения

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Владимир Путин (на фото) сердечно поздравил президента Абхазии Аслана Бжания с днем рождения Фото:

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили президента Абхазии Аслана Бжания в Днем рождения. Об этом сообщили на сайте абхазского главы.

«Уважаемый Аслан Георгиевич, примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения. В России высоко ценят ваш личный вклад в развитие отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими странами», — говорится в телеграмме Путина, которую опубликовали на сайте президента республики. Президент России отметил, что он рассчитывает на продолжение конструктивного диалога двух стран.

С России Аслана Бжания поздравил не только Путин. Его также поздравили: премьер РФ Мишустин, председатель СФ РФ Матвиенко, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили президента Абхазии Аслана Бжания в Днем рождения. Об этом сообщили на сайте абхазского главы. «Уважаемый Аслан Георгиевич, примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения. В России высоко ценят ваш личный вклад в развитие отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими странами», — говорится в телеграмме Путина, которую опубликовали на сайте президента республики. Президент России отметил, что он рассчитывает на продолжение конструктивного диалога двух стран. С России Аслана Бжания поздравил не только Путин. Его также поздравили: премьер РФ Мишустин, председатель СФ РФ Матвиенко, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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