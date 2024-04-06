Путин и Мишустин поздравили президента Абхазии с Днем рождения

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили президента Абхазии Аслана Бжания в Днем рождения. Об этом сообщили на сайте абхазского главы.
«Уважаемый Аслан Георгиевич, примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения. В России высоко ценят ваш личный вклад в развитие отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими странами», — говорится в телеграмме Путина, которую опубликовали на сайте президента республики. Президент России отметил, что он рассчитывает на продолжение конструктивного диалога двух стран.
С России Аслана Бжания поздравил не только Путин. Его также поздравили: премьер РФ Мишустин, председатель СФ РФ Матвиенко, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили президента Абхазии Аслана Бжания в Днем рождения. Об этом сообщили на сайте абхазского главы. «Уважаемый Аслан Георгиевич, примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения. В России высоко ценят ваш личный вклад в развитие отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими странами», — говорится в телеграмме Путина, которую опубликовали на сайте президента республики. Президент России отметил, что он рассчитывает на продолжение конструктивного диалога двух стран. С России Аслана Бжания поздравил не только Путин. Его также поздравили: премьер РФ Мишустин, председатель СФ РФ Матвиенко, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.