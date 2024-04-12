ЕС введет уголовное преследование за помощь с обходом санкций

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ЕС введет уголовную ответственность за обход западных санкций Фото:
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Европейский союз (ЕС) намерен ввести уголовное наказание за помощь лицам, оказавшимся под санкциями, в обход запретов на въезд в ЕС. Уголовная ответственность появится и за торговлю подсанкционными товарами.

«ЕС ввел в перечень уголовных преступлений помощь подсанкционным лицам в обходе запрета на поездки в Евросоюз», — говорится в сообщении ЕС. Там добавили, что также уголовное наказание будет введено за торговлю товарами, находящимися под санкциями.

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Европейский союз (ЕС) намерен ввести уголовное наказание за помощь лицам, оказавшимся под санкциями, в обход запретов на въезд в ЕС. Уголовная ответственность появится и за торговлю подсанкционными товарами. «ЕС ввел в перечень уголовных преступлений помощь подсанкционным лицам в обходе запрета на поездки в Евросоюз», — говорится в сообщении ЕС. Там добавили, что также уголовное наказание будет введено за торговлю товарами, находящимися под санкциями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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