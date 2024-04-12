ЕС введет уголовное преследование за помощь с обходом санкций

ЕС введет уголовную ответственность за обход западных санкций
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Европейский союз (ЕС) намерен ввести уголовное наказание за помощь лицам, оказавшимся под санкциями, в обход запретов на въезд в ЕС. Уголовная ответственность появится и за торговлю подсанкционными товарами.
«ЕС ввел в перечень уголовных преступлений помощь подсанкционным лицам в обходе запрета на поездки в Евросоюз», —
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