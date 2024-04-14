После аварии на фуникулере в Анталье арестовали пять человек

15 апреля 2024 в 01:33 Размер текста - 17 +

Пять человек задержали в Анталье из-за аварии на фуникулере Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Турции арестованы пять человек в связи с расследованием трагической аварии на фуникулере в Анталье, в результате которой скончался один человек и пострадали 17. Об этом сообщил министр юстиции страны Йылмаз Тунч. «После оценки предварительного отчета экспертов… были арестованы пять человек из 14 задержанных ранее. В отношении восьмерых введен судебный контроль, еще один отпущен на свободу», — написал Тунч в социальной сети X. Авария произошла 12 апреля, когда часть опоры фуникулера обрушилась и ударила по одной из кабинок, приведя к разрушению ее пола и падению пассажиров с высоты. В результате инцидента были заблокированы почти 200 человек. Спасательные работы продолжались 23 часа и завершились успешной эвакуацией всех застрявших. Среди пострадавших нет граждан России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Турции арестованы пять человек в связи с расследованием трагической аварии на фуникулере в Анталье, в результате которой скончался один человек и пострадали 17. Об этом сообщил министр юстиции страны Йылмаз Тунч. «После оценки предварительного отчета экспертов… были арестованы пять человек из 14 задержанных ранее. В отношении восьмерых введен судебный контроль, еще один отпущен на свободу», — написал Тунч в социальной сети X. Авария произошла 12 апреля, когда часть опоры фуникулера обрушилась и ударила по одной из кабинок, приведя к разрушению ее пола и падению пассажиров с высоты. В результате инцидента были заблокированы почти 200 человек. Спасательные работы продолжались 23 часа и завершились успешной эвакуацией всех застрявших. Среди пострадавших нет граждан России.