14 апреля 2024

После аварии на фуникулере в Анталье арестовали пять человек

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Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, арест, полиция, спецсредства, наручники, задержание
Пять человек задержали в Анталье из-за аварии на фуникулере Фото:

В Турции арестованы пять человек в связи с расследованием трагической аварии на фуникулере в Анталье, в результате которой скончался один человек и пострадали 17. Об этом сообщил министр юстиции страны Йылмаз Тунч.

«После оценки предварительного отчета экспертов… были арестованы пять человек из 14 задержанных ранее. В отношении восьмерых введен судебный контроль, еще один отпущен на свободу», — написал Тунч в социальной сети X.

Авария произошла 12 апреля, когда часть опоры фуникулера обрушилась и ударила по одной из кабинок, приведя к разрушению ее пола и падению пассажиров с высоты. В результате инцидента были заблокированы почти 200 человек. Спасательные работы продолжались 23 часа и завершились успешной эвакуацией всех застрявших. Среди пострадавших нет граждан России.

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В Турции арестованы пять человек в связи с расследованием трагической аварии на фуникулере в Анталье, в результате которой скончался один человек и пострадали 17. Об этом сообщил министр юстиции страны Йылмаз Тунч. «После оценки предварительного отчета экспертов… были арестованы пять человек из 14 задержанных ранее. В отношении восьмерых введен судебный контроль, еще один отпущен на свободу», — написал Тунч в социальной сети X. Авария произошла 12 апреля, когда часть опоры фуникулера обрушилась и ударила по одной из кабинок, приведя к разрушению ее пола и падению пассажиров с высоты. В результате инцидента были заблокированы почти 200 человек. Спасательные работы продолжались 23 часа и завершились успешной эвакуацией всех застрявших. Среди пострадавших нет граждан России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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