В Липецкой области введен режим воздушной опасности

Все средства и силы приведены в повышенную готовность, сообщил Игорь АртамоновФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
Режим воздушной опасности введен в Липецкой области из-за беспилотников в небе. Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов.
«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал Игорь Артамонов в своем telegram-канале. Он отметил, что приведены в повышенную готовность все силы и средства. Это связано с тем, что вблизи границы области обнаружены дроны.
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Режим воздушной опасности введен в Липецкой области из-за беспилотников в небе. Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов. «Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал Игорь Артамонов в своем telegram-канале. Он отметил, что приведены в повышенную готовность все силы и средства. Это связано с тем, что вблизи границы области обнаружены дроны.