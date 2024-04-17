В Липецкой области введен режим воздушной опасности

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Все средства и силы приведены в повышенную готовность, сообщил Игорь Артамонов Фото:

Режим воздушной опасности введен в Липецкой области из-за беспилотников в небе. Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал Игорь Артамонов в своем telegram-канале. Он отметил, что приведены в повышенную готовность все силы и средства. Это связано с тем, что вблизи границы области обнаружены дроны.

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Режим воздушной опасности введен в Липецкой области из-за беспилотников в небе. Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов. «Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал Игорь Артамонов в своем telegram-канале. Он отметил, что приведены в повышенную готовность все силы и средства. Это связано с тем, что вблизи границы области обнаружены дроны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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