В ДТП пострадали пять человек
В Ульяновской области перевернулся автобус с детской хоккейной командой. Об этом сообщают в соцсети. Уточняется, что пострадали пять человек.
«Транспорт, ехавший из Казани в Пензу, ушел в кювет в районе поселка Сурское Ульяновской области. В салоне находились 29 человек, 16 из которых — игроки детской хоккейной команды», — написали в telegram-канале 112.
Пострадали пять человек, в числе которых трое детей. В причинах ДТП разбирается полиция.
Автобус перевернулся в Ульяновской области
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.