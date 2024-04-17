112: в Ульяновской области перевернулся автобус с хоккеистами. Фото

18 апреля 2024 в 01:13 Размер текста - 17 +

В ДТП пострадали пять человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ульяновской области перевернулся автобус с детской хоккейной командой. Об этом сообщают в соцсети. Уточняется, что пострадали пять человек. «Транспорт, ехавший из Казани в Пензу, ушел в кювет в районе поселка Сурское Ульяновской области. В салоне находились 29 человек, 16 из которых — игроки детской хоккейной команды», — написали в telegram-канале 112. Пострадали пять человек, в числе которых трое детей. В причинах ДТП разбирается полиция. Автобус перевернулся в Ульяновской области Фото: Telegram-канал 112 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ульяновской области перевернулся автобус с детской хоккейной командой. Об этом сообщают в соцсети. Уточняется, что пострадали пять человек. «Транспорт, ехавший из Казани в Пензу, ушел в кювет в районе поселка Сурское Ульяновской области. В салоне находились 29 человек, 16 из которых — игроки детской хоккейной команды», — написали в telegram-канале 112. Пострадали пять человек, в числе которых трое детей. В причинах ДТП разбирается полиция.