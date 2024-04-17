17 апреля 2024

112: в Ульяновской области перевернулся автобус с хоккеистами. Фото

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В ДТП пострадали пять человек Фото:

В Ульяновской области перевернулся автобус с детской хоккейной командой. Об этом сообщают в соцсети. Уточняется, что пострадали пять человек.

«Транспорт, ехавший из Казани в Пензу, ушел в кювет в районе поселка Сурское Ульяновской области. В салоне находились 29 человек, 16 из которых — игроки детской хоккейной команды», — написали в telegram-канале 112.

Пострадали пять человек, в числе которых трое детей. В причинах ДТП разбирается полиция.

Автобус перевернулся в Ульяновской области
Автобус перевернулся в Ульяновской области

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В Ульяновской области перевернулся автобус с детской хоккейной командой. Об этом сообщают в соцсети. Уточняется, что пострадали пять человек. «Транспорт, ехавший из Казани в Пензу, ушел в кювет в районе поселка Сурское Ульяновской области. В салоне находились 29 человек, 16 из которых — игроки детской хоккейной команды», — написали в telegram-канале 112. Пострадали пять человек, в числе которых трое детей. В причинах ДТП разбирается полиция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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