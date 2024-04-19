Соучастники убийства москвича из-за парковки оказались братьями подозреваемого. Видео

19 апреля 2024 в 18:44 Размер текста - 17 +

Подозреваемые не смогли ответить, за что были задержаны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ходе расследования убийства москвича выяснилось, что соучастниками преступления являются братья главного подозреваемого. Об этом стало известно из показаний, которые они дали следователям. Ранее подозреваемых задержали в Ростовской области. «Приехали с двоюродными братьями», — заявил один из подозреваемых. Видеоматериалы допроса были опубликованы СК РФ . Мужчины не смогли ответить, за что задержаны. Второй подозреваемый отметил, что они просто приехали в Ростовскую область. Так он ответил на вопрос, что они делали в регионе. 18 апреля в Москве произошло убийство, спровоцированное конфликтом из-за неправильной парковки. 21-летний гражданин Азербайджана, припарковавший автомобиль на тротуаре, вызвал недовольство 24-летнего местного жителя, передает RT. Возникшая ссора между мужчинами переросла в физическое насилие: подозреваемый атаковал местного жителя, нанеся ему удары и ранив ножом в живот. Пострадавший вскоре скончался из-за полученных ранений, передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе расследования убийства москвича выяснилось, что соучастниками преступления являются братья главного подозреваемого. Об этом стало известно из показаний, которые они дали следователям. Ранее подозреваемых задержали в Ростовской области. «Приехали с двоюродными братьями», — заявил один из подозреваемых. Видеоматериалы допроса были опубликованы СК РФ. Мужчины не смогли ответить, за что задержаны. Второй подозреваемый отметил, что они просто приехали в Ростовскую область. Так он ответил на вопрос, что они делали в регионе. 18 апреля в Москве произошло убийство, спровоцированное конфликтом из-за неправильной парковки. 21-летний гражданин Азербайджана, припарковавший автомобиль на тротуаре, вызвал недовольство 24-летнего местного жителя, передает RT. Возникшая ссора между мужчинами переросла в физическое насилие: подозреваемый атаковал местного жителя, нанеся ему удары и ранив ножом в живот. Пострадавший вскоре скончался из-за полученных ранений, передает «Царьград».