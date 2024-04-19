В ходе расследования убийства москвича выяснилось, что соучастниками преступления являются братья главного подозреваемого. Об этом стало известно из показаний, которые они дали следователям. Ранее подозреваемых задержали в Ростовской области.
«Приехали с двоюродными братьями», — заявил один из подозреваемых. Видеоматериалы допроса были
Второй подозреваемый отметил, что они просто приехали в Ростовскую область. Так он ответил на вопрос, что они делали в регионе.
18 апреля в Москве произошло убийство, спровоцированное конфликтом из-за неправильной парковки. 21-летний гражданин Азербайджана, припарковавший автомобиль на тротуаре, вызвал недовольство 24-летнего местного жителя, передает RT. Возникшая ссора между мужчинами переросла в физическое насилие: подозреваемый атаковал местного жителя, нанеся ему удары и ранив ножом в живот. Пострадавший вскоре скончался из-за полученных ранений, передает «Царьград».
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