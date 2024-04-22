Роскомнадзор заблокировал сайты четырех изданий за фейки

В России заблокированы сайты изданий Полит.ру, «The Moscow Post», «Русский криминал» и «Компромат-Групп». Об этом сообщили в Роскомнадзоре, причиной указав «размещение недостоверной информации».
«За неоднократное размещение недостоверной общественно-значимой информации Роскомнадзор ограничил доступ к указанным ресурсам в порядке, предусмотренном ст. 15.3-2 закона N149-ФЗ „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“», — сообщили в Роскомнадзоре. Заявление приводит РИА Новости.
Блокировка сайтов подверждена на сервисе проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети «Интернет» от Роскомнадзора. Как уточняет РИАН, редакция «Русского криминала» также ведет telegram-канал, где, как сообщают сами авторы, «раскрывают тайны силовиков, олигархов, гангстеров, силовиков».
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