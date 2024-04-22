Роскомнадзор заблокировал сайты четырех изданий за фейки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Google и Telegram. Тюмень, смартфон, роскомнадзор, сайт заблокирован, блокировка сайта, роскомнадзор заблокировал
Заблокировали сайты Полит.ру, «The Moscow Post», «Русский криминал» и «Компромат-Групп» Фото:

В России заблокированы сайты изданий Полит.ру, «The Moscow Post», «Русский криминал» и «Компромат-Групп». Об этом сообщили в Роскомнадзоре, причиной указав «размещение недостоверной информации».

«За неоднократное размещение недостоверной общественно-значимой информации Роскомнадзор ограничил доступ к указанным ресурсам в порядке, предусмотренном ст. 15.3-2 закона N149-ФЗ „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“», — сообщили в Роскомнадзоре. Заявление приводит РИА Новости.

Блокировка сайтов подверждена на сервисе проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети «Интернет» от Роскомнадзора. Как уточняет РИАН, редакция «Русского криминала» также ведет telegram-канал, где, как сообщают сами авторы, «раскрывают тайны силовиков, олигархов, гангстеров, силовиков».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России заблокированы сайты изданий Полит.ру, «The Moscow Post», «Русский криминал» и «Компромат-Групп». Об этом сообщили в Роскомнадзоре, причиной указав «размещение недостоверной информации». «За неоднократное размещение недостоверной общественно-значимой информации Роскомнадзор ограничил доступ к указанным ресурсам в порядке, предусмотренном ст. 15.3-2 закона N149-ФЗ „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“», — сообщили в Роскомнадзоре. Заявление приводит РИА Новости. Блокировка сайтов подверждена на сервисе проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети «Интернет» от Роскомнадзора. Как уточняет РИАН, редакция «Русского криминала» также ведет telegram-канал, где, как сообщают сами авторы, «раскрывают тайны силовиков, олигархов, гангстеров, силовиков».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...