Путин назвал БАМ дорогой будущего

22 апреля 2024 в 22:10 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что нынешний разворот России на Восток стал возможным благодаря БАМу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин назвал Байкало-амурскую магистраль дорогой будущего, которая определяет глобальную логистику на XXI век. Об этом российский лидер заявил на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и ветеранами БАМа. «БАМ во многом определяет логистику на весь XXI век. Cтрана получила колоссальные возможности для освоения Сибири, Дальнего Востока, для расширения грузоперевозок по направлению к Тихому океану», — сказал российский лидер на встрече, посвященной 50-летию начала строительство БАМа. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Путин также подчеркнул, что нынешний разворот России на Восток стал возможен благодаря Байкало-амурской магистрали. Эта транспортная артерия, по его словам, стала символом мечты и романтических устремлений советских граждан. Он добавил, что БАМ — воплощение колоссального труда и мужества более двух миллионов людей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин назвал Байкало-амурскую магистраль дорогой будущего, которая определяет глобальную логистику на XXI век. Об этом российский лидер заявил на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и ветеранами БАМа. «БАМ во многом определяет логистику на весь XXI век. Cтрана получила колоссальные возможности для освоения Сибири, Дальнего Востока, для расширения грузоперевозок по направлению к Тихому океану», — сказал российский лидер на встрече, посвященной 50-летию начала строительство БАМа. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Путин также подчеркнул, что нынешний разворот России на Восток стал возможен благодаря Байкало-амурской магистрали. Эта транспортная артерия, по его словам, стала символом мечты и романтических устремлений советских граждан. Он добавил, что БАМ — воплощение колоссального труда и мужества более двух миллионов людей.