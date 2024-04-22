Путин назвал БАМ дорогой будущего

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин заявил, что нынешний разворот России на Восток стал возможным благодаря БАМу Фото:

Президент России Владимир Путин назвал Байкало-амурскую магистраль дорогой будущего, которая определяет глобальную логистику на XXI век. Об этом российский лидер заявил на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и ветеранами БАМа.

«БАМ во многом определяет логистику на весь XXI век. Cтрана получила колоссальные возможности для освоения Сибири, Дальнего Востока, для расширения грузоперевозок по направлению к Тихому океану», — сказал российский лидер на встрече, посвященной 50-летию начала строительство БАМа. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

Путин также подчеркнул, что нынешний разворот России на Восток стал возможен благодаря Байкало-амурской магистрали. Эта транспортная артерия, по его словам, стала символом мечты и романтических устремлений советских граждан. Он добавил, что БАМ — воплощение колоссального труда и мужества более двух миллионов людей.

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Президент России Владимир Путин назвал Байкало-амурскую магистраль дорогой будущего, которая определяет глобальную логистику на XXI век. Об этом российский лидер заявил на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и ветеранами БАМа. «БАМ во многом определяет логистику на весь XXI век. Cтрана получила колоссальные возможности для освоения Сибири, Дальнего Востока, для расширения грузоперевозок по направлению к Тихому океану», — сказал российский лидер на встрече, посвященной 50-летию начала строительство БАМа. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Путин также подчеркнул, что нынешний разворот России на Восток стал возможен благодаря Байкало-амурской магистрали. Эта транспортная артерия, по его словам, стала символом мечты и романтических устремлений советских граждан. Он добавил, что БАМ — воплощение колоссального труда и мужества более двух миллионов людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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