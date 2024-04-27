Захарова: усиленные меры на границе РФ временны и не связаны с национальностями

27 апреля 2024 в 23:58 Размер текста - 17 +

Захарова рассказала о мерах, принятых на границе РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявила о принятии исчерпывающих мер для урегулирования текущих сложностей с прохождением иностранцами российской границы. Усиленные меры безопасности на пунктах пропуска являются временной необходимостью и не связаны с гражданством въезжающих лиц. «Российская сторона принимает исчерпывающие меры для скорейшего разрешения сложившейся ситуации», — подчеркнула Захарова в комментарии, опубликованном на сайте российского дипведомства. Она также указала на временный характер усиленных мер безопасности, введенных безотносительно к национальной принадлежности въезжающих. Задержки при прохождении паспортного контроля, особенно на сухопутной границе России и Казахстана, вызваны необходимостью повышения уровня безопасности в связи с террористической угрозой. Захарова заверила, что никаких изменений в основания для въезда в РФ не вносилось и при наличии всех необходимых документов иностранные граждане могут пересекать границу без дополнительных препятствий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявила о принятии исчерпывающих мер для урегулирования текущих сложностей с прохождением иностранцами российской границы. Усиленные меры безопасности на пунктах пропуска являются временной необходимостью и не связаны с гражданством въезжающих лиц. «Российская сторона принимает исчерпывающие меры для скорейшего разрешения сложившейся ситуации», — подчеркнула Захарова в комментарии, опубликованном на сайте российского дипведомства. Она также указала на временный характер усиленных мер безопасности, введенных безотносительно к национальной принадлежности въезжающих. Задержки при прохождении паспортного контроля, особенно на сухопутной границе России и Казахстана, вызваны необходимостью повышения уровня безопасности в связи с террористической угрозой. Захарова заверила, что никаких изменений в основания для въезда в РФ не вносилось и при наличии всех необходимых документов иностранные граждане могут пересекать границу без дополнительных препятствий.