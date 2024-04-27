27 апреля 2024

Захарова: усиленные меры на границе РФ временны и не связаны с национальностями

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Захарова рассказала о мерах, принятых на границе РФ Фото:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявила о принятии исчерпывающих мер для урегулирования текущих сложностей с прохождением иностранцами российской границы. Усиленные меры безопасности на пунктах пропуска являются временной необходимостью и не связаны с гражданством въезжающих лиц.

«Российская сторона принимает исчерпывающие меры для скорейшего разрешения сложившейся ситуации», — подчеркнула Захарова в комментарии, опубликованном на сайте российского дипведомства. Она также указала на временный характер усиленных мер безопасности, введенных безотносительно к национальной принадлежности въезжающих.

Задержки при прохождении паспортного контроля, особенно на сухопутной границе России и Казахстана, вызваны необходимостью повышения уровня безопасности в связи с террористической угрозой. Захарова заверила, что никаких изменений в основания для въезда в РФ не вносилось и при наличии всех необходимых документов иностранные граждане могут пересекать границу без дополнительных препятствий.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявила о принятии исчерпывающих мер для урегулирования текущих сложностей с прохождением иностранцами российской границы. Усиленные меры безопасности на пунктах пропуска являются временной необходимостью и не связаны с гражданством въезжающих лиц. «Российская сторона принимает исчерпывающие меры для скорейшего разрешения сложившейся ситуации», — подчеркнула Захарова в комментарии, опубликованном на сайте российского дипведомства. Она также указала на временный характер усиленных мер безопасности, введенных безотносительно к национальной принадлежности въезжающих. Задержки при прохождении паспортного контроля, особенно на сухопутной границе России и Казахстана, вызваны необходимостью повышения уровня безопасности в связи с террористической угрозой. Захарова заверила, что никаких изменений в основания для въезда в РФ не вносилось и при наличии всех необходимых документов иностранные граждане могут пересекать границу без дополнительных препятствий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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