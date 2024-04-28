28 апреля 2024

В аэропортах Москвы «застряли» порядка тысячи граждан Таджикистана

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Ситуация с гражданами Таджикистана, застрявшими в аэропортах Москвы, остается сложной Фото:

В аэропортах Москвы «застряли» около тысячи граждан Таджикистана. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Шохин Самади. По его словам, в зоне временного содержания граждан аэропорта Внуково находятся 954 человека.

«Ситуация с гражданами Таджикистана, застрявшими в аэропортах Москвы, остается сложной. На конец дня 27 апреля в зоне временного содержания граждан аэропорта Внуково находятся 954 гражданина Таджикистана», — сказал Самади корреспонденту ТАСС. Он заявил, что аналогичная ситуация в других московских аэропортах. Самади также отметил, что в связи с этим диппредставительство Таджикистана в Москве открыло круглосуточный оперативный штаб.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявил, что тщательные проверки въезжающих на территорию РФ носят временный характер. Это связано с мерами по профилактике терроризма.

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В аэропортах Москвы «застряли» около тысячи граждан Таджикистана. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Шохин Самади. По его словам, в зоне временного содержания граждан аэропорта Внуково находятся 954 человека. «Ситуация с гражданами Таджикистана, застрявшими в аэропортах Москвы, остается сложной. На конец дня 27 апреля в зоне временного содержания граждан аэропорта Внуково находятся 954 гражданина Таджикистана», — сказал Самади корреспонденту ТАСС. Он заявил, что аналогичная ситуация в других московских аэропортах. Самади также отметил, что в связи с этим диппредставительство Таджикистана в Москве открыло круглосуточный оперативный штаб. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявил, что тщательные проверки въезжающих на территорию РФ носят временный характер. Это связано с мерами по профилактике терроризма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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