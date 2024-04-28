В аэропортах Москвы «застряли» порядка тысячи граждан Таджикистана

29 апреля 2024 в 01:25 Размер текста - 17 +

Ситуация с гражданами Таджикистана, застрявшими в аэропортах Москвы, остается сложной Фото: Владимир Андреев © URA.RU В аэропортах Москвы «застряли» около тысячи граждан Таджикистана. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Шохин Самади. По его словам, в зоне временного содержания граждан аэропорта Внуково находятся 954 человека. «Ситуация с гражданами Таджикистана, застрявшими в аэропортах Москвы, остается сложной. На конец дня 27 апреля в зоне временного содержания граждан аэропорта Внуково находятся 954 гражданина Таджикистана», — сказал Самади корреспонденту ТАСС. Он заявил, что аналогичная ситуация в других московских аэропортах. Самади также отметил, что в связи с этим диппредставительство Таджикистана в Москве открыло круглосуточный оперативный штаб. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявил, что тщательные проверки въезжающих на территорию РФ носят временный характер. Это связано с мерами по профилактике терроризма. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В аэропортах Москвы «застряли» около тысячи граждан Таджикистана. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Шохин Самади. По его словам, в зоне временного содержания граждан аэропорта Внуково находятся 954 человека. «Ситуация с гражданами Таджикистана, застрявшими в аэропортах Москвы, остается сложной. На конец дня 27 апреля в зоне временного содержания граждан аэропорта Внуково находятся 954 гражданина Таджикистана», — сказал Самади корреспонденту ТАСС. Он заявил, что аналогичная ситуация в других московских аэропортах. Самади также отметил, что в связи с этим диппредставительство Таджикистана в Москве открыло круглосуточный оперативный штаб. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявил, что тщательные проверки въезжающих на территорию РФ носят временный характер. Это связано с мерами по профилактике терроризма.