ФАС подготовила законопроект, регулирующий деятельность маркетплейсов

14 мая 2024 в 03:52 Размер текста - 17 +

ФАС разработала проект закона, регулирующего деятельность сетевых магазинов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Федеральной антимонопольной службе подготовили проект закона, который призван регулировать работу маркетплейсов. В частности он будет касаться контроля заявленной информации о товарах, взаимодействия с клиентами, продавцами и пунктами самовывоза. «Документ сформируют для создания более эффективных условий для конкуренции и защиты прав потребителей и предпринимателей в сфере электронной торговли. Федеральная антимонопольная служба уже подготовила концепцию будущего законопроекта», — сообщают Известия. По сведениям ФАС, сегодня маркетплейсы не являются торговыми организациями, они не осуществляют реализацию товаров, их отношения с покупателями, продавцами и пунктами самовывоза существенно отличаются от взаимодействия в структуре торговых сетей. Именно поэтому ведомство считает необходимым установить определенные требования к маркетплейсам. Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме, заявил, что необходимо отрегулировать работу маркетплейсов в России, но сделать это аккуратно. Касаясь темы сетевых магазинов, он отметил, что владельцы маркетплейсов не должны злоупотреблять доминирующим положением на рынке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Федеральной антимонопольной службе подготовили проект закона, который призван регулировать работу маркетплейсов. В частности он будет касаться контроля заявленной информации о товарах, взаимодействия с клиентами, продавцами и пунктами самовывоза. «Документ сформируют для создания более эффективных условий для конкуренции и защиты прав потребителей и предпринимателей в сфере электронной торговли. Федеральная антимонопольная служба уже подготовила концепцию будущего законопроекта», — сообщают Известия. По сведениям ФАС, сегодня маркетплейсы не являются торговыми организациями, они не осуществляют реализацию товаров, их отношения с покупателями, продавцами и пунктами самовывоза существенно отличаются от взаимодействия в структуре торговых сетей. Именно поэтому ведомство считает необходимым установить определенные требования к маркетплейсам. Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме, заявил, что необходимо отрегулировать работу маркетплейсов в России, но сделать это аккуратно. Касаясь темы сетевых магазинов, он отметил, что владельцы маркетплейсов не должны злоупотреблять доминирующим положением на рынке.