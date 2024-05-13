13 мая 2024

ФАС подготовила законопроект, регулирующий деятельность маркетплейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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ФАС разработала проект закона, регулирующего деятельность сетевых магазинов Фото:

В Федеральной антимонопольной службе подготовили проект закона, который призван регулировать работу маркетплейсов. В частности он будет касаться контроля заявленной информации о товарах, взаимодействия с клиентами, продавцами и пунктами самовывоза.

«Документ сформируют для создания более эффективных условий для конкуренции и защиты прав потребителей и предпринимателей в сфере электронной торговли. Федеральная антимонопольная служба уже подготовила концепцию будущего законопроекта», — сообщают Известия.

По сведениям ФАС, сегодня маркетплейсы не являются торговыми организациями, они не осуществляют реализацию товаров, их отношения с покупателями, продавцами и пунктами самовывоза существенно отличаются от взаимодействия в структуре торговых сетей. Именно поэтому ведомство считает необходимым установить определенные требования к маркетплейсам.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме, заявил, что необходимо отрегулировать работу маркетплейсов в России, но сделать это аккуратно. Касаясь темы сетевых магазинов, он отметил, что владельцы маркетплейсов не должны злоупотреблять доминирующим положением на рынке.

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В Федеральной антимонопольной службе подготовили проект закона, который призван регулировать работу маркетплейсов. В частности он будет касаться контроля заявленной информации о товарах, взаимодействия с клиентами, продавцами и пунктами самовывоза. «Документ сформируют для создания более эффективных условий для конкуренции и защиты прав потребителей и предпринимателей в сфере электронной торговли. Федеральная антимонопольная служба уже подготовила концепцию будущего законопроекта», — сообщают Известия. По сведениям ФАС, сегодня маркетплейсы не являются торговыми организациями, они не осуществляют реализацию товаров, их отношения с покупателями, продавцами и пунктами самовывоза существенно отличаются от взаимодействия в структуре торговых сетей. Именно поэтому ведомство считает необходимым установить определенные требования к маркетплейсам. Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме, заявил, что необходимо отрегулировать работу маркетплейсов в России, но сделать это аккуратно. Касаясь темы сетевых магазинов, он отметил, что владельцы маркетплейсов не должны злоупотреблять доминирующим положением на рынке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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