В Кремле рассказали, каких целей достигли Россия и Китай за 75 лет отношений

Ушаков: Россия и КНР в 2023 году увеличили товарооборот на 23,1%
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ИННОПРОМ-2015: подготовка. Екатеринбург, кнр, китай, флаг россии
РФ и Китай в 2023 году увеличили товарооборот между собой на 23,1%, заявил Ушаков Фото:

Россия и КНР за 75 лет сотрудничества увеличили транзит российской нефти и газа в Китай. За прошлый год был увеличен на 23,1% товарооборот между странами и до 90% — доля расчетов в нацвалютах. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«В 2023 году товарооборот между нашими странами увеличился, по данным РФ, на 23,1% и достиг 227,8 млрд долларов. По китайским оценкам, это 240,1 млрд долларов. Китай является нашим основным партнером, мы поднялись на четвертую строчку партнеров КНР», — заявил Ушаков на брифинге, посвященном поездке президента РФ Владимира Путина в Китай. Слова Ушакова передает корреспондент URA.RU.

Помощник президента РФ также отметил, что доля расчетов в национальных валютах между странами превышает 90%. Кроме того, в Китай было поставлено 101,6 млн тонн нефти, 9,4 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) и 101,6 млн тонн угля. Транзит проходит через Казахстан.

Так же успешно идет развитие промышленного сотрудничества стран. Так, в сфере автомобилестроения в шести регионах России налажены сборочные производства, а в области металлургии укрепляется российско-китайское взаимодействие, заявил Ушаков. В сфере сельского хозяйства в 2023 году произошел рост кооперации стран на 63%. Активное сотрудничество Китай и РФ проводят в сфере высокотехнологических отраслей, атомной энергетики и космоса.

Партнерство России и Китая является образцом нынешнего века, заявил Ушаков. Оно основано на уважении интересов и суверенитета друг друга, а также носит доверительный характер и является взаимовыгодным.

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Россия и КНР за 75 лет сотрудничества увеличили транзит российской нефти и газа в Китай. За прошлый год был увеличен на 23,1% товарооборот между странами и до 90% — доля расчетов в нацвалютах. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. «В 2023 году товарооборот между нашими странами увеличился, по данным РФ, на 23,1% и достиг 227,8 млрд долларов. По китайским оценкам, это 240,1 млрд долларов. Китай является нашим основным партнером, мы поднялись на четвертую строчку партнеров КНР», — заявил Ушаков на брифинге, посвященном поездке президента РФ Владимира Путина в Китай. Слова Ушакова передает корреспондент URA.RU. Помощник президента РФ также отметил, что доля расчетов в национальных валютах между странами превышает 90%. Кроме того, в Китай было поставлено 101,6 млн тонн нефти, 9,4 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) и 101,6 млн тонн угля. Транзит проходит через Казахстан. Так же успешно идет развитие промышленного сотрудничества стран. Так, в сфере автомобилестроения в шести регионах России налажены сборочные производства, а в области металлургии укрепляется российско-китайское взаимодействие, заявил Ушаков. В сфере сельского хозяйства в 2023 году произошел рост кооперации стран на 63%. Активное сотрудничество Китай и РФ проводят в сфере высокотехнологических отраслей, атомной энергетики и космоса. Партнерство России и Китая является образцом нынешнего века, заявил Ушаков. Оно основано на уважении интересов и суверенитета друг друга, а также носит доверительный характер и является взаимовыгодным.
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